Vásquez: Minimizar paridad y alternancia llevan al sesgo que existe en las personas

La congresista Mirtha Vásquez del Frente Amplio calificó de “desafortunadas” las expresiones dadas en la última sesión de la Comisión de Constitución del Congreso del último martes donde se sostuvo que la reforma electoral sobre paridad y alternancia es una discusión "de hormonas y neuronas”.

“Son expresiones desafortunadas que nos llevan al sesgo que existe en muchas personas que se refieren a la paridad y alternancia como un asunto menor o una imposición. Hay que ser muy cuidadosos y no profundizar esa tendencia que es antiderechos”, afirmó Vásquez en Radio Nacional.

PUEDES VER Kuczynski incumplió reglas de conducta en entrevista televisiva, informó fiscal Pérez

En efecto, la parlamentaria rechazó lo dicho por el abogado Natale Amprimo quien restó importancia a los proyectos de ley sobre la participación de mujeres en política al expresar que “no es un tema de hormonas, es un tema de neuronas” y que “uno elige en base a la persona que considera que mejor lo representa”.

“Puede haber intercambios de ideas, pero no agresión. Me pareció muy fuerte lo del constitucionalista Amprimo. También no me pareció atinado la referencia a la población LGTB y la cuota de género”, expresó.

PUEDES VER Zeballos irá al Congreso para voto de confianza el próximo 28 de mayo

Por otro lado, Vásquez mostró su confianza de que el nuevo Congreso respalde la decisión de adelantar la aplicación de la paridad y alternancia para las elecciones generales del 2021.

Esto con el fin de avanzar en la cuota de género en las listas de candidatos a cargos de elección popular.

“No debemos retroceder en cuanto a la participación política de las mujeres. La parida y alternancia son mecanismos importantes para garantizar una representación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de poder y toma de decisiones”, exclamó.

Finalmente, reconoció al finalizar la sesión, Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, haya tenido una posición progresista al asegurar que su bancada, Alianza para el Progreso, defenderá lo que ya fue aprobado en el Congreso anterior.

“En la misma línea están los morados. Estamos nosotros (del Frente Amplio) y también Acción Popular, que ha reafirmado su posición de avanzar con este tema", agregó.

Es lamentable escuchar en Com. de Constitución declaraciones respecto a paridad y alternancia como:"Es un tema de moda"o se trata de una discusión de "hormonas y neuronas".#ParidadYAlternancia son importantes para garantizar participación política igualitaria de mujeres y hombres — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) May 19, 2020

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.