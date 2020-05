Beatriz Merino al Congreso: “Si no cumplen con su tarea, declárense en suspensión perfecta”

Beatriz Merino, ex jefa de Gabinete, criticó al Congreso de la República por la actuación que ha tenido en los dos meses en gestión, al aprobar normas cuestionadas por no estar en la misma línea con la lucha contra el nuevo coronavirus.

Enfatizó que el Parlamento debería dejar de funcionar si es que no apoyará al presidente Martín Vizcarra y las autoridades del Poder Ejecutivo, quienes lideran las acciones contra la enfermedad, en vez de estar promulgando leyes que, mencionó, generarán problemas económicos y sociales.

PUEDES VER Los anuncios de Martín Vizcarra en el día 65 de la emergencia por el coronavirus

“Habría que decirle al Congreso que si no cumple con su tarea son parte del problema. Entonces, declárense en suspensión perfecta y todo el Perú se los va a agradecer. No necesitamos un dolor de cabeza más. El coronavirus nos ha acorralado”, enfatizó Merino en enlace con Canal N.

La exfuncionaria resaltó que el Legislativo es una “gran desilusión” luego que se esperaba que sea un cambio total con entidad legislativa que fue disuelta, por la confrontación con el Gobierno.

"Hoy que hemos visto su actuación, tengo que decir, que francamente, es una gran desilusión. No sé si ellos entienden que no entraron al Congreso para hacerles un favor a los colectiveros, cuando todos sabemos el tremendo problema que genera”, agregó en relación a la ley que formaliza a los taxis colectivos.

Mesa Directiva. Acciopopulista Manuel Merino junto a Luis Valdez (Izq.), Guillermo Aliaga y María Teresa Cabrera. Foto: Congreso.

PUEDES VER Gabinete Zeballos pedirá el voto de confianza al Congreso la próxima semana

La también exdefensora del Pueblo resaltó que el mandatario, así como los ministros, están cumpliendo una difícil labor y que las demás autoridades, como la ciudadanía, debe apoyarlos para que el Perú supere la pandemia y todos los estragos sociales y económicos que pueda generar.

“Aquí nadie tiene le derechos de pensar en sí mismo en sus propios beneficios y ventajas. Todos juntos tenemos que seguir al hombre que le tocó estar al frente de este país y conducirnos al bicentenario, que es Martín Vizcarra, y ayudarlo a que se reponga este país de la manera mas rápida eficiente y de más consenso, porque de los insultos, la ideología y odio, no sacamos nada”, reiteró.

Candidatos a la PCM

Además, Beatriz Merino propuso que los candidatos presidenciales formen parte de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) en este pandemia, para que demuestren su idoneidad al cargo público.

PUEDES VER Presidente Vizcarra dio negativo en descarte para coronavirus

“Bajo el liderazgo de Martín Vizcarra, que no tiene un partido en el Congreso, quisiera ver a los candidatos presidenciales en ese Gabinete, para que en el futuro no tengamos que enterarnos, que no es un buen presidente. Que demuestre que son capaces de conducir a todos a la reconstrucción de nuestro país”, mencionó.

“El presidente Vizcarra debe entender, que la historia nos ha enseñado, que lo líderes de guerra, no son los mismos que los de paz. Quienes nos han conducido en el trance de la emergencia no necesariamente serán los mismos de la reactivación y reconstrucción”, mencionó Beatriz Merino en referencia a un planteamiento de cambio de ministros.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.