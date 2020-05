Proponen comisión multisectorial para asistir a pueblos originarios durante la pandemia

Los pueblos indígenas figuran entre los sectores más vulnerables a la pandemia de la Covid-19, porque no solo mina su salud sino también aumenta su marginación. Por ello la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó una moción para solicitar al gobierno que se constituya una Comisión Multisectorial para elaborar y fiscalizar el cumplimiento de las medidas que protejan la vida e integridad de esas poblaciones.

La moción será sustentada ante el pleno, a fin de que sea aprobada por la representación nacional y hacer extensiva la solicitud al Poder Ejecutivo.

La iniciativa, según el presidente de la Comisión, Lenin Bazán, fue aprobada porque a pesar de existir leyes que protegen a los pueblos originarios, estas no se cumplen y tampoco responden a una circunstancia de pandemia como la que estamos afrontando y que tiene un gran impacto en los pueblos originarios.

Según lo acordado por la mayoría de legisladores, el grupo especial deberá ser parte de la elaboración y ejecución de las políticas de sanidad, alimentación y abastecimiento, reactivación productiva, protección de los hábitats y servicios de educación, así como del cumplimiento de los derechos colectivos de las comunidades.

Estará integrada por representantes de los ministerios de Salud, Cultura, Defensa, Transportes y Comunicaciones, Educación, Agricultura, Interior, Producción y Desarrollo e Integración Social, así como de los gobiernos regionales que tengan población indígena, del Congreso y de la Defensoría del Pueblo.

También por las organizaciones indígenas representativas que han presentado al Poder Legislativo una serie de propuestas para proteger la vida de las comunidades, su ambiente y territorio.

Bazán sostuvo que no existe información real de lo que está ocurriendo en las comunidades nativas a raíz de la pandemia, algo que es sumamente necesario para establecer políticas públicas. “Solo sabemos de contagiados y víctimas en las zonas cercanas de las ciudades, pero se conoce lo que realmente está sucediendo en las comunidades más alejadas. Además hay pueblos llamados no contactados; de esos no hay mayor información”, indicó.

El congresista adelantó que se prevé construir un plan diferenciado para los pueblos originarios, con la contribución de sus organizaciones, para asistirlos en los sectores que requieran para afrontar la pandemia.

De otro lado, Bazán informó que su comisión ha convocado para este viernes a los ministros de Cultura y de Energía y Minas para que informen sobre lo que vienen haciendo sus despachos para proteger a las comunidades nativas en el marco de la pandemia.