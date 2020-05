Martín Vizcarra dio negativo a coronavirus

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó este martes que el resultado de la prueba de descarte del nuevo coronavirus (COVID-19) a la que se sometió fue negativo.

“Ayer hicimos la verificación [pruebas de descarte] en los trabajadores de Palacio de Gobierno, en la cual pasé también por el control correspondiente. Hoy me dieron el resultado que era el esperado: soy negativo a COVID-19”, expresó en su reciente conferencia de prensa.

Según indicó, no está contagiado debido a que es muy “escrupuloso” sobre las medidas sanitarias que dispone las autoridades para frenar la propagación de la enfermedad, como el lavado de manos, la distancia social y el uso de la mascarilla.

Asimismo, Vizcarra Cornejo recordó que en su última conferencia de prensa alertó a la población de una ola de desinformación difundida en redes sociales, y que, entre ellas, se indicaba que él no aparecía en medios durante varios días, porque estaba internado en una clínica local debido a que dio positivo a COVID-19.

“Cada vez que salimos para comunicarnos con la población tenemos que usar valiosos minutos para aclarar información falsa. En la anterior ocasión tuvimos que aclarar que era mentira que el presidente estaba mal de salud, recluido en una clínica bajo el tratamiento de la enfermedad", continuó.

Con base en ello, el jefe de Estado reiteró su exhortación a la población para que no crea en información no oficial y que no la difunda.

“El coronavirus, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, se transmite de persona a persona, por eso, si las personas ponen su esfuerzo para no acercarse, se elimina la transmisión. Así también, las noticias falsas las transmiten las personas. Hay que hacer el mismo esfuerzo”, enfatizó.

