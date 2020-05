Manuel Merino de Lama: “Gobierno de Vizcarra esta fracasando en esta pandemia”

Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, calificó como un fracaso la gestión del Ejecutivo, encabezada por el mandatario Martín Vizcarra, para enfrentar la pandemia del coronavirus que ha cobrado la vida de casi tres mil personas en todo el territorio nacional.

“Somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra esta fracasando en esta pandemia. Quizás por la propia naturaleza que vive el Perú, las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de nuestra nación, reconocemos los grandes esfuerzos que esta haciendo pero también tenemos que sumarnos conjuntamente con nuestros 130 parlamentarios en colaborar, pero no para confrontaciones vanas que nos quitan oportunidad de tener una tranquilidad que es la que todos queremos”, declaró el titular del Congreso en conferencia de prensa desde el salón Raúl Porras Barrenechea en el Palacio Legislativo.

Merino de Lama también rechazó los cuestionamientos del mandatario Martín Vizcarra sobre la actuación del Congreso en el archivamiento de dos proyectos de ley presentados hace unos semanas, uno que buscaba reformar el sistema de pensiones y otro sobre la negativa de los congresistas para presentar su declaración jurada de interés.

“Se ha difundido que el Congreso archivó un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones. No es así, lo que se archivó fue un proyecto de ley en el que buscaba una nueva comisión evaluadora del sistema de pensiones. Luego se ha difundido que no queremos presentar declaraciones juradas de interés, no es así. Este Congreso ha aprobado que la declaración jurada de interés se presente a la Contraloría General de la República y no a la Presidencia del Consejo de Ministros”, precisó Merino.

Gabinete sin confianza

Por otro lado, el titular del Congreso instó al premier Vicente Zeballos a acudir de manera presencial entre el 26 y 28 de mayo al Parlamento como manda la ley en sus artículos 130 y 135 de la Constitución.

"El gabinete Zeballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido otorgado por este Parlamento, ni por el parlamento anterior. No es exacto lo que dice el premier respecto a que este es un Gabinete que ya cuenta con la confianza. Fue el gabinete del señor Del Solar el que no recibió la confianza y luego asumió el señor Zeballos presidente del consejo de ministros y nunca tuvo la confianza del Parlamento”, dijo.

Aclaró que la reunión no será con los 130 congresistas sino solo con la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces para realizar un pleno virtual.