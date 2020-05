“Todo lo que no sea contacto humano tiene que ser libre, no puede ser restringido”, sostuvo Rosa María Palacios respecto a las medidas restrictivas adoptadas por el Estado en relación a las actividades económicas durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

La abogada, en su reciente capítulo de su programa Sin Guion, calificó como una practica discriminatoria que el Gobierno acepte que ciertas grandes empresas puedan operar y una microempresa no, a pesar que ambos no permitan el contacto entre personas.

“Usted, que tiene un pequeño negocio, que es microempresario, o un gran empresario, es libre de hacer su negocio sin tener que pedirle permiso al Estado para desarrollar esa iniciativa”, sostuvo basándose en la Constitución Política del Perú.

Criticó que el Ejecutivo esté prohibiendo todas las actividades y solo permita unas cuántas, porque, indicó, lo que debería hacer es permitirlas todas y precisar algunas restricciones.

“Lo que no puede hacer es al revés, que es lo que está haciendo ahora, prohibirlo todo y te doy permiso para que hagas algunas cosas. La discriminación comienza a ser absurda porque no obedece a razones sanitarias. El contagio del COVID-19 se produce por contacto humano, no se traslada por el espacio ni vuela por los aires. Esto es muy grave para la economía pero también para la salud de las personas”, mencionó.

Por lo tanto, Palacios considera que ninguna actividad que evita el contacto humano debería ser prohibida. Además, que el Estado debe promover otras para que la economía mejore tras la gran afectación por el nuevo coronavirus.

“Todo lo que no sea contacto humano tiene que ser libre, no puede ser restringido. Y todo lo que se pueda desarrollar de la mejor manera posible hay que promoverlo, porque la economía está destruida”, enfatizó.

Agregó que el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo añaden más restricciones a los empresarios. “Crea nueva burocracia que esperamos sea derogada una vez que termine la pandemia”, señaló.

“En realidad para muchos el sueño de controlarlo todo a través del Estado está comenzando a ser una realidad y ese es un peligro para la iniciativa privada, que es libre, y para la democracia”, concluyó Rosa María Palacios.

