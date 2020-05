Congreso evaluará este viernes norma que penaliza el acaparamiento y especulación de medicinas

El Pleno del Congreso evaluará este viernes el proyecto de ley que plantea penalizar el acaparamiento, la especulación y la concertación de precios de medicinas y otros bienes durante un estado de emergencia, así lo informó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna Morales.

Según declaró a Radio Nacional, la propuesta mencionada busca la incorporación el delito de acaparamiento en el artículo 233 del Código Penal y modificar el artículo 234 de la misma norma respecto al delito de especulación, en este caso, para ser aplicado cuando el país esté en un estado de emergencia, como el que atraviesa actualmente debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

“El Congreso lo tiene muy claro, por eso ha priorizado este punto que no estaba en la agenda y espero que tengamos el consenso de la mayoría para aprobarlo. Siete de las nueve bancadas presentaron proyectos similares, mientras que las dos están en la misma línea”, expresó.

Tras ello, el legislador de Podemos Perú mencionó que existe un proyecto de ley del 2017 sobre el mismo tema, que fue aprobado en la comisión que ahora dirige, y en primera votación del pleno, pero que no trascendió, y que ahora fue usado como insumo para presentar la actual propuesta.

“Buscamos penalizar el acaparamiento, la especulación y la concertación de precios, aunque en el caso de las farmacias no hay concertación porque no se puede concertar si eres el dueño del 84 por ciento. [...] Nosotros consideramos que puede haber una variación de precios, como en el caso de las medicinas, por un tema de transporte y otro, quizás un 50 por ciento, pero no aumentar 20 veces su valor, por ello, estamos pidiendo que se muestre la estructura de costos para ver, por ejemplo, si el paracetamol que costó un sol de importación ahora puede costar tanto”, agregó.

Un día antes de este pleno, la representación nacional participará en una sesión plenaria cuya temática será la evaluación de las propuestas para combatir el coronavirus.

