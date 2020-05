RMP: “El Gobierno ha hecho promesas que no ha podido cumplir”

El último 9 de mayo, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, dispuso que los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, en compañía de un mayor de edad, podrían desplazarse por la calle durante 30 minutos en una distancia menor a 500 metros respecto de su domicilio.

Sin embargo, esta mañana, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la alerta epidemiológica N° 17-2020, que advierte el riesgo de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) en algunos distritos del país, por lo que recomienda no aplicar la salida regulada de los menores de edad.

PUEDES VER Ministro Víctor Zamora desmiente que haya detenido ingreso de donación médica de China

Sobre ello, en su más reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios comentó que el último documento del Minsa deja en evidencia “las idas y venidas del Gobierno”, en las que emiten medidas que luego son corregidas, y “una falta de criterio”

“Si una persona va a sacar a su niño hoy, le ha tenido que hablar de esto el sábado y el domingo, porque en los niños, mientras más pequeños sean, mayor preparación debe haber. A ese niño preparado, que ya tenía la ilusión de salir, hoy el Gobierno le acaba de decir que no saldrá", expresó Palacios.

PUEDES VER 20 distritos fiscales acordaron postergar trabajo presencial hasta que pasen pruebas de COVID-19

Asimismo, Rosa María comentó que el Poder Ejecutivo, al retroceder en sus medidas, quita a la población la capacidad de hacer planes a corto plazo.

“Nadie sabe si se va a matricular en la universidad el próximo año, nadie sabe si va a terminar el colegio este año, nadie sabe nada. Miles de peruanos están varados en el extranjero, y tampoco pueden hacer planes. El problema del Perú es que no tenemos futuro, porque no podemos planear. Nuestro futuro está en los planes del Gobierno, que cambian todo el tiempo”, manifestó.

Finalmente, Palacios indicó que, a pesar de la situación que atraviesa el país por el coronavirus, el Gobierno “hizo promesas que no pudo cumplir", en referencia a la salida de los niños.

“Eso no está bien, eso no es sano para los niños, no han pensado en ellos. No le quitan a las familias su capacidad de planificar su futuro siquiera en corto plazo. Esto causa desilusión a muchos niños”, concluyó.