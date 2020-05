Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19, reiteró en que las cifras oficiales del avance del nuevo coronavirus son inexactas, por las diferencias entre el registro de casos en el ámbito local con el nacional.

No obstante, la también exministra sostuvo que este mecanismo es el usado intencionalmente y que es conocida por las autoridades incluyendo al presidente Martín Vizcarra, quien es quien usualmente informa el reporte de la expansión de la pandemia en el Perú.

"Estoy de acuerdo con esa apreciación (con la inexactitud en las cifras sobre el coronavirus) porque lo que se registra en el sistema es lo que se logra entrar. Cuando hemos hablado con los directores regionales, las personas que ingresan la información al sistema no son suficientes y hay días en los que no puede ingresar la información”, explicó en entrevista con Punto Final el último domingo.

Asimismo, indicó que los datos más exactos son los que manejan las entidades locales, que incluyen las muertes por casos sospechosos de contagio, y no solo los que tienen resultado positivo como sí la maneja el aspecto nacional.

“Lo lógico es que una cosa es la información del sistema y otra cosa es la información que a mano se logra tener en el hospital. Yo confiaría más en la información local. Hemos conversado con el presidente (Martín Vizcarra) en muchas ocasiones acerca del desbalance que hay en las cifras y que habrá siempre. Una cosa la información epidemiológica que es muy técnica, que corresponde con todo paciente que ha fallecido con una prueba positiva", mencionó la funcionaria.

Pilar Mazzeti agregó que los fallecimientos de personas que tenían los síntomas de la COVID-19, pero que no fueron diagnosticadas con esta enfermedad, se mantiene como sospechosos y estos son un porcentaje significativo.

Mazzetti: Estar en meseta no significa que más personas no se enfermen

Por otro lado, la jefa de Comando de Operaciones COVID-19 ratificó que el Perú ya se encuentra en la cima de contagios, pero que esto no significa que se registren más casos de contagios.

“Estar en la meseta significa que hace varios días no estamos viendo ese crecimiento importante. Eso no quiere decir que hemos salido del problema, significa que estamos viendo una luz en el camino. Que sigamos en meseta y que luego baje significa que tenemos que continuar con el esfuerzo. No significa que no habrá personas que se enfermen. Aunque tengamos un número más razonable de positivos, todavía vamos a tener personas afectadas”, manifestó.

Pilar Mazetti además advirtió que si no se siguen los protocolos de seguridad, se produciría una nueva ola de contagio del coronavirus y resaltó que la evolución de la enfermedad es heterogénea en el país.

