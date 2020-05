Mininter ya no compra mascarillas a ferreterías

La Policía Nacional dejó de hacer compras de mascarillas y otros implementos de seguridad sanitaria a empresas que venden repuestos, llantas o artículos ferreteros. La Oficina General de Administración del Ministerio del Interior (OGA) ahora centraliza las contrataciones y las distribuye a las 2 mil 500 comisarías en todo el país.

Después de los escándalos por presunta corrupción que protagonizaron direcciones y unidades de la Policía Nacional en las adquisiciones de productos para reducir la exposición al contagio de los agentes, la OGA compró 800 mil mascarillas descartables por más de 2 millones de soles a la proveedora Nordic Pharmaceutical Company, que pertenece al rubro, como exigen las normas de contrataciones del Estado.

El último 8 de mayo, el jefe de Control Interno del Mininter, Marco Milla García, alertó al titular del despacho, Gastón Rodríguez Limo, que adquisiciones con carácter de urgencia por 15.1 millones de soles para proveer de seguridad sanitaria los efectivos policiales no se ejecutaban desde la última semana de marzo.

En realidad, las contrataciones se cumplieron, pero en la primera semana de abril la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP tuvo que suspenderlas porque se hicieron públicas irregularidades, como sobreprecios, productos de mala calidad y proveedores que no pertenecían al rubro. Sin embargo, más de un mes después, no se convocaron a nuevas contrataciones, lo que comprometía la integridad de los agentes policiales al no contar oportunamente con los artículos necesarios para protegerse, informó Marco Milla al ministro Rodríguez.

Una de las razones que impulsó a la OCI a dirigirse al titular del Mininter es el creciente número de policías contagiados y fallecidos, probablemente por no contar con los implementos de seguridad.

Lo cierto es que el cambio ministerial -Gastón Rodríguez por Carlos Morán-, en medio de denuncias sobre presuntos actos de corrupción en las contrataciones, también alentó renovación de altos funcionarios del Mininter. El nuevo secretario general del despacho, Ramón Huapaya Raygada, quien recién asumió funciones hace 4 días, informó a este diario con documentos en mano que precisamente el 7 de mayo la OGA del Mininter extendió la orden de compra a nombre de Nordic Pharmaceutical Company por 800 mil mascarillas desechables a un costo de 2 millones 40 mil soles.

“Ya no se compra mascarillas a ferreterías ni a empresas dedicadas a la venta de repuestos de vehículos y neumáticos”, explicó Ramón Huapaya: “Se ha elegido a una proveedora del rubro, cuya especialidad son los artículos para la protección sanitaria y que tiene experiencia en este tipo de artículos. Como resultado, la empresa cumplió con la entrega de las mascarillas que en un 90% ya fueron distribuidas a las 2 mil 500 comisarías del país. El resto se completará a más tardar el lunes”.

La OCI del Mininter mencionó en su informe al ministro Rodríguez que en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace) no se había registrado ninguna compra por parte del Ministerio del Interior. Empero, el secretario general del despacho informó que la entidad tiene un plazo de 30 días para publicar el reciente contrato, pero además existía el problema de ausencia de personal debido a la cuarentena.

“Ya no se compra según el criterio de cada dirección o unidad policial. Las contrataciones se han centralizado para conseguir precios adecuados, asegurar la calidad del producto y la entrega oportuna”, resaltó Huapaya.

Mininter recurrirá al Cenares

Se encuentra en pleno proceso de adquisición otro lote de 4 millones de mascarillas, de un total de 12 millones que se ha propuesto abastecer la Oficina General de Administración (OGA).

El secretario general del Ministerio del Interior, Ramón Huapaya Raygada, señaló que los otros 8 millones de mascarillas los adquirirá mediante convenio con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), un organismo especializado del Ministerio de Salud. La razón de la decisión es por la experiencia de Cenares en dicho tipo de contrataciones.