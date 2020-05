Flor Pablo: “Sueño con un país donde un niño no se avergüence de ser homosexual o quechuahablante”

La exministra de Educación Flor Pablo Medina remarcó su defensa del enfoque de género en la educación peruana y, sobre todo, hizo énfasis en el deber de reconocer que en el Perú perviven “grupos de poder”, un tema que en los últimos días ha constituido un debate a raíz de un contenido del programa Aprendo en casa.

En una entrevista para el suplemento Domingo, de La República, Pablo ratificó que su sueño sigue siendo que el Perú sea “un país en el que un niño no se sienta avergonzado por ser homosexual o quechuahablante”.

La última parte de la expresión de la exministra halla su correlato en una controversia sobre la pretendida uniformidad del castellano que, de las redes sociales, saltó a la palestra pública, en un estimable intento por ocultar la discriminación vinculada al uso del lenguaje.

Pablo señaló que hay “intersecciones” entre los defensores de la pretendida uniformidad del castellano y los opositores al enfoque de género en la educación peruana.

“Definitivamente hay un sector muy conservador, al que le cuesta decir que todos somos ciudadanos, que le cuesta pensar que la empleada del hogar o las personas que hacen el trabajo más humilde tienen los mismos derechos y el mismo valor. Venimos de una cultura gamonal muy fuerte, y eso se refleja en este tipo de situaciones. [...] Los niños no nacen discriminando, ellos se sienten pares. Es la sociedad la que nos divide en pobres, ricos, quechuahablantes, blancos, negros, cholos, etc”, declaró la exministra.

En esa línea, Pablo fue tajante: “no hay ciudadanos de segunda categoría, más allá de que algunos lo crean así”, afirmó.

Seguido, la extitular del Ministerio de Educación (Minedu) ponderó que esta práctica segmentación en la población “es el gran tema [que tiene el Perú] como país”.

“Estamos rumbo al Bicentenario, vamos a cumplir 200 años como República, y es irónico que no reconozcamos que somos un país que discrimina. Si no, no habría programas como La Paisana Jacinta. Yo me siento ofendida como andina, como quechuahablante, como serrana, al ver un personaje que dizque representa a la mujer andina, haciendo burla. Me da pena que ese sea el humor”, señaló la exministra Flor Pablo.

Discriminación por la forma de hablar

Apelando a su vivencia propia, la exministra Pablo, ancashina y quechuahablante de nacimiento, rechazó que se afirme que no existe discriminación por el uso del lenguaje en la sociedad peruana.

“Lo que puedo decir es que sí hay discriminación por la forma como hablamos los serranos, los quechuahablantes”, dijo Pablo, remarcando que esta situación discriminatoria “siempre es sujeto de burla”.

“Yo veía el video de Aprendo en casa, y más allá de las interpretaciones que puedan darle, lo que plantean allí es real. Y eso no es una cosa del pasado, eso ocurre ahora mismo. En Lima Metropolitana la primera causa de bullyng está vinculada al tema socioeconómico y al origen de los chicos, y la segunda causa es la homofobia. Entonces, sí hay un tema de discriminación [...] Hay que reconocer que nuestro país es profundamente discriminador. No sé por qué nos cuesta aceptarlo. Es como en los tiempos del enfoque de género. Son cosas que son evidentes, como el machismo, pero nos cuesta decirlo, verbalizarlo. Y preferimos empezar un debate sobre si hay o no sobre grupos de poder, por favor”, cuestionó la extitular del Minedu.

