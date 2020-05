El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, expresó este sábado que el gabinete que dirige está a disposición del Congreso de la República para exponer las acciones del Gobierno durante el periodo sin Legislativo (interregno), así como las medidas ejecutadas durante el estado de emergencia por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), y pedir el voto de confianza.

En declaraciones para la Red de Comunicación Regional (RCR), Zeballos Salinas indicó que en las últimas semanas de abril se reunió con el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, a quien le manifestó su disponibilidad.

PUEDES VER Gobierno evaluará normativa para evitar especulación y acaparamiento de medicamentos

“Le he dicho y he dejado un documento escrito recogiendo estos mensajes. Ahora la disposición la tiene el Congreso, entiendo que quizá una limitación sea que no puede haber, por el momento, reuniones de carácter presencial”, sostuvo.

Vicente Zeballos es primer ministro desde el 30 de setiembre del 2019, el mismo día que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el anterior Congreso. Entre esa fecha y el 16 de marzo de este año el país estuvo sin Parlamento, por lo que, de acuerdo a la Constitución Política, corresponde al Gabinete Ministerial pedir el voto de confianza.

PUEDES VER Ordenan arresto domiciliario para otro árbitro investigado en el caso Odebrecht

Sin embargo, este acto de investidura no se realiza hasta la fecha debido a la propagación del coronavirus. El día que se instaló el nuevo Legislativo inició en el país el estado de emergencia que se ha extendido por más de 60 días, y que conllevó a que la representación nacional sesione de manera virtual.

Al respecto, Zeballos, quien también fue congresista de la República entre 2011 y 2019, señaló que, si bien ambos Poderes del Estado tienen diferentes agendas, la difícil situación que atraviesa el país reclama que exista una agenda país, en la que todos los órganos constitucionales autónomos del país estén comprometidos.

Por ello, el primer ministro exhortó al Parlamento a reflexionar sobre sus acciones y de cómo se podrían articular para enfrentar al coronavirus junto al Ejecutivo.

“Yo he sido congresista y entiendo la dimensión de que haya una buena relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo”, agregó.