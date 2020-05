El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que luego que se levante el estado de emergencia. cuyo plazo máximo hasta el momento es el 24 de mayo, algunas medidas restrictivas a causa del nuevo coronavirus (COVID-19) continuarán, por lo que enfatizó que no se regresará a la “normalidad”.

En declaraciones a la prensa desde Tacna, el jefe de Estado resaltó que la enfermedad es muy peligrosa si no se cumplen con las órdenes impuestas para evitar más casos de contagios.

PUEDES VER Gobierno evaluará normativa para evitar especulación y acaparamiento de medicamentos

"Este virus, esta pandemia está cambiando las costumbres, la vida de todos, tenemos que cambiar. Así que decir que el 24 (de mayo) regresamos a la normalidad, no. Hasta que no se derrote completamente (el virus) vamos a tener que seguir cambiando. Vamos a seguir evaluando (más medidas)”, sostuvo.

Vizcarra Cornejo resaltó que continuarán prohibiéndose “por varios meses” las reuniones o actividades que signifique la aglomeración de personas, por facilitar el contacto de estas que es la vía de contagio del coronavirus.

“Hay una serie de medidas que van a continuar por ejemplo, las reuniones con aglomeración no pueden, por eso no pueden haber las clases en los colegios, universidades. No pueden funcionar los restaurantes con atención al público, los locales nocturnos. Todo lo que sea aglomeración de personas no va definitivamente a funcionar por varios meses”, precisó.

El jefe de Estado agregó a esta lista que las fuerzas del orden deberán seguir vigilando en las horas de la noche, porque, indica es en este horario cuando es más difícil controlar a las personas.

“Incluso las restricciones para la circulación en las noches también tendrá que continuar porque es ahí donde no se puede controlar”, mencionó.

Vizcarra anuncia que evaluarán medidas para evitar especulaciones

Por otro lado, el presidente confirmó que este lunes se reunirá con el Consejo de Ministros para elaborar una normativa que no permita más casos de especulaciones y aprovechamiento de las medicinas que son requeridas en el tratamiento contra la COVID-19.

“Vamos a tener el día lunes una reunión para ver que medida tenemos que hacer para que no haya este tipo de especulaciones de las medicinas en las farmacias”, sostuvo ratificando lo anunciado por el primer ministro Vicente Zeballos.

Martín Vizcarra aseguró que el Gobierno se ha dedicado a abastecer con los insumos necesarios a todos los hospitales y centros de salud del país, con especial enfásis en la atención a pacientes infectados con nuevo coronavirus (COVID-19), enfermedad que, hasta este 16 de mayo, ha reportado 88.541 casos de contagios y 2.523 fallecimientos.