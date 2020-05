coronavirus

Piden la renuncia de Zamora

El ministro de Salud, Víctor Zamora, manifestó el pasado domingo 10 que una eventual renuncia suya depende de las decisiones del presidente de la República, Martín Vizcarra, luego que el Colegio Médico así lo pidiera.

"El presidente evaluará las condiciones en que debo continuar o si me debo retirar. Mi presencia o no en el puesto no cambiará la situación de precariedad que vivimos hoy frente a la pandemia”, expresó.

Un día después, el titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, comentó que el Ejecutivo no evalúa la separación de Zamora del Gabinete Ministerial.

Por su parte, consultado por el cuestionamiento contra el titular de Salud, el presidente de la República ratificó su confianza en él.

“Doy fe de la labor que realiza el ministro en este momento tan difícil, trabaja incansablemente, junto con todo el Gabinete, para enfrentar esta compleja enfermedad. Ratificamos la confianza en él para salir adelante de este problema”, señaló.

Martín Vizcarra rechaza tener COVID-19 y alertó desinformación

Tras cinco días de ausencia mediática, circuló en redes sociales que el presuntamente el jefe de Estado asistió a una clínica local debido a que era paciente COVID-19 positivo. Sin embargo, el último miércoles 13, Vizcarra Cornejo rechazó aquello y alertó la difusión de desinformación.

“Parece que el efecto del distanciamiento generó una información falsa. Hasta ya nos habían enfermado, que estábamos en una clínica”, expresó.

Asimismo, en esa misma conferencia, el mandatario enfatizó que ya son conocidas las personas que originan la propagación de información falsa, por lo que pidió a la población a que los ignoren.

“Hay otro tipo de información que genera en la ciudadanía ideas erradas, ya que muchas veces, como está fundamentada en la mala fe, te lleva a la conclusión de pesimismo y se decae el ánimo”, agregó.

Zeballos se dirige al Congreso debido a sus últimas decisiones

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, expresó su malestar luego que la Comisión de Economía del Congreso decidiera archivar el proyecto de ley que enviaron para la reforma integral del sistema de pensiones.

Durante una conferencia de prensa, Zeballos Salinas señaló que legislar en materias económicas es una atribución que no le corresponde al Ejecutivo, por ello exhortó a la representación nacional una mayor reflexión al momento de tomar decisiones.

“Las competencias tributarias y económicas son excluyentes del Poder Ejecutivo. Como demócrata, le pido al Congreso de la República que las decisiones que tome las haga pensando en el país y no en una circunstancia coyuntural”, expresó.

En otro momento, el primer ministro enfatizó que el Parlamento archivó el proyecto de ley sobre la reforma de pensiones sin antes analizar a profundidad la iniciativa.

“Quieren pagar favores”

El congresista Daniel Olivares, del Partido Morado, expresó el último jueves que sus colegas interesados en formalizar el servicio de taxi colectivo querían “el aplauso popular” y “pagar favores políticos”.

En diálogo con RPP, Olivares Cortes manifestó que algunos legisladores insistieron en plantear este tema en el pleno porque se impulsaría el derecho al trabajo de los transportistas vinculados, sin embargo, según manifestó, esto no puede ponerse por delante de la seguridad de los ciudadanos que llegasen a usar estos vehículos si se formalizan.

“Creo que son dos cosas [las que los motivan]: una, las ganas del aplauso popular y no entender el problema que se está generando que será mayor y, segundo, de hecho, pagar favores políticos, porque ya hemos vistos que hay personas vinculadas a transportistas y colectivos”, señaló.

Horas después de su pronunciamiento, el Pleno aprobó la mencionada propuesta, pero hizo una exclusión para Lima y Callao.

Detuvieron a comisario

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, rechazó el último jueves la actitud mostrada por agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Canto Rey, liderados por su comisario, quienes fueron intervenidos por sus colegas por participar en una fiesta.

El integrante del Gabinete Ministerial señaló que el órgano de control interno de la PNP inició el último miércoles una pesquisa en torno al caso y que, como medida cautelar, se dispuso separar a los agentes de sus puestos.

“Es un hecho lamentable que condenamos desde el Ministerio del Interior. Pero prueba que aquel que infrinja la normativa, va a ser intervenido. En este caso ha sido el propio comisario de Canto Rey con seis efectivos. Es una prueba de que se está actuando inflexiblemente”, declaró.

