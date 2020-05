El parlamentario de Somos Perú Guillermo Aliaga, quien también es el segundo vicepresidente del Congreso explicó la relación que tiene con el gremio de taxis colectiveros que lo apoyaron en su campaña electoral y ahora son beneficiados con la ley aprobada el último jueves.

El Pleno admitió el proyecto de ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos solo para regiones, excluyendo a Lima y Callao. Propuesta de la bancada de Fuerza Popular en el anterior periodo legislativo.

Aliaga es un abierto defensor de los colectiveros informales de Lima, y en su campaña electoral para enero 2020, utilizó minivanes que ofrecían este servicio ilegal para promocionarse. Ahora, tras la aprobación de la norma señala que cumplió su promesa.

“En campaña electoral hubo un acercamiento con el gremio de taxi colectivo porque los señores me comentaron que querían tomas las calles hacerse escuchar por parte del Ejecutivo. Después del paro del 25 de noviembre, lo que yo les propuse fue apoyarlos en la presentación de documentos para que desde esta vía pudieran llegar no por la vía de facto, si no por la vía legal a poder concretar una reunión con la PCM”, declaró en enlace con ATV Noticias.

El representante de Somos Perú sostuvo que tras gestionar el camino legal para su formalización, los colectiveros apoyaron su campaña al Congreso por “agradecimiento” y para que “levante la voz” en esta institución.

“Entiendo que. sobre la premisa de que había una intención de querer apoyarlos para que no utilicen la vía de facto, llámese toma de carreteras, como agradecimiento me dijeron por favor haga saber, levante la voz en el Congreso en que no estamos solos y que queremos algún tipo de reglamentación”, mencionó.

Guillermo Aliaga agregó que si no se autorizaba la circulación de los taxis colectivos, estos iban a seguir operando de manera informal, sin estar registrado y los ciudadanos continuarían transportándose sin ningún tipo de seguridad.

“Aparte de que cumplo mi promesa. hay personas que se dedican a trabajar en esto y hay gente que la utilizan por horas. En ese sentido habría que formalizar para separar paja del trigo”, manifestó en relación a los tantos crímenes efectuado en este tipo de transporte.

El dictamen fue aprobado con 115 congresistas a favor, 4 en contra, y abstenciones 10. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que el Poder Ejecutivo observará ley para no permitir que puedan operar los taxis colectiveros.