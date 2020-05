Pier Figari continuará con prisión preventiva hasta mayo de 2021

Pier Figari Mendoza, exasesor de Keiko Fujimori, continuará cumpliendo prisión preventiva por 12 meses más hasta mayo del 2021. Esta tarde vencía precisamente la medida contra el investigado.

El juez Víctor Zúñiga Urday, sin embargo, tras evaluar el lunes en el debate la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, decidió aprobar la ampliación de la medida cautelar.

De acuerdo con la resolución al que tuvo acceso este diario, Zúñiga hizo una importante estimación: los 12 meses de ampliación contra Figari corresponderían al término de la investigación preparatoria llevada por el fiscal Pérez (2 meses), la etapa intermedia (4 meses) y probable juicio oral (6 meses) en el caso Cócteles.

En la audiencia pasada, el fiscal de lavado de activos argumentó que el peligro procesal subsistía y que las manifestaciones de Pier Figari en sus cuentas de Facebook y Twitter demostraron entonces que persistía la intención de evadir la justicia.

A través de varios tuits y publicaciones, Figari mencionaba ser un “prisionero político”, motivo por el que Pérez advirtió la posibilidad de que aquel, tras conseguir su liberación, solicite asilo político a las embajadas que hay en nuestro país.

La abogada de Figari, Madelaine Reyes, alegó en cambio que ninguna de estas manifestaciones impidieron al Ministerio Público realizar diligencias.

El magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, no obstante, acogió estos argumentos en su decisión. Su despacho también estableció que Figari no cumple con ser parte del grupo de riesgo de contraer el COVID-19 en el penal Miguel Castro Castro y que no se ha probado científicamente que el virus se mantenga en el aire como un posible vector de transmisión.

Si bien la investigación por el caso Cócteles se formalizó en octubre del 2018 con 51 investigados, esta cantidad aumentó a 62 personas hasta fines del 2019.

Este argumento así como la complejidad del caso que comprende 8 delitos en total contra la organización criminal que habría liderado Keiko Fujimori, fue esgrimido por el fiscal Pérez en la audiencia del último lunes.