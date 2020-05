Liliana La Rosa: “Midis debe dejar su entorno cómodo e ir a la población”

¿Cómo evalúa que el Colegio Médico del Perú haya pedido la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora?

– Ayer fue el Día Internacional de la Enfermería y lo conmemoramos, no celebramos. Ayer en la madrugada falleció una colega en Loreto, a quien queríamos trasladar hace 3 días, pero desgraciadamente su salud y la inestabilidad de su respiración no lo permitieron. Cuatro heroínas nos enlutan. La poca inversión en salud se evidencia en la primera línea de combate del coronavirus, que somos las enfermeras. Las estadísticas del Inforhus dicen que 10 mil están dedicados a enfrentar el Covid, de estos la mayoría son enfermeros, después vienen los médicos y los demás profesionales (...) Gracias a la inversión del 3,5% del PBI tenemos un desastre del sistema sanitario, un sistema biomédico, donde por todo este siglo y el pasado los que han dirigido las Diresas, los ministerios, los hospitales, institutos, hoy exigen que un ministro en 50 días solucione (aquello) donde ellos nunca pusieron los ojos para dar una sanción ética a sus colegas. Ahora quieren sancionar a un ministro en 50 días porque habla de igualdad de derechos ante la ley.

¿Cuál es la actual situación de las enfermeras que enfrentan día a día al Covid-19?

Hasta el domingo contabilizamos 1.300 enfermeras con Covid positivo. Hasta ayer había 11 en UCI y 42 estaban hospitalizadas. Pero es un momento en que estamos redoblando esfuerzos. El Gobierno tiene que entender que hay enfermeras desocupadas y subocupadas, desempleadas y subempleadas. Hay como 3 mil enfermeras anotadas para ir a trabajar y, sin embargo, el Gobierno sigue sobrecargando a la enfermera que llega al servicio y ahora encima han bajado la edad por la cual estar en aislamiento domiciliario y han pasado de 60 a 65 años. Eso no tiene ningún criterio de salud pública porque ellas son grupo de alto riesgo, nosotras nos oponemos y ya hemos expresado un pronunciamiento.

¿Cuál es la crítica que podría hacerse de manera fraterna pero necesaria al Gobierno y a lo que está sucediendo con las enfermeras?

– Desde el primer día nuestra crítica ha sido que no pongan el primer nivel de atención a trabajar solo con las emergencias y la atención directa. El primer nivel de atención es el primer anillo de contención. ¿Qué pasa con la ciudadanía si no está informada sobre el virus? No lo entienden porque nadie se los ha explicado. Gran error del gobierno es no invertir en promoción y prevención. Los youtubers, toda la prensa, la radio, la televisión, deberían estar hablando no de cuántas camas UCI hay, de cuántos ventiladores hay, tienen que estar hablando de qué es el coronavirus, cómo se contagia, cómo se evita. El error fundamental es que no han enfrentado esto como una guerra. Cada alcalde debe tener un Comando Covid local, esto es gestión territorial. Las pruebas moleculares se tienen que hacer en los centros de salud.

El Midis aún no presenta la plataforma para el cobro del Bono Universal. ¿A qué se debería esta demora?

– El Midis es una vergüenza y lo tengo que decir como exministra. Cómo es posible que no se le ocurra a la ministra, que es médica y ha sido viceministra muchísimos años, que se lleva el banco donde la población lo necesita (...) Aquí no deberían bajar de los cerros, tendría que ir el banco a pararse allí en los cerros. Tenemos que hacer que el Midis salga de su entorno cómodo, donde espera a los que se han empobrecido, y vaya a la población. A mí me indigna que tengan esta demora para cumplir su rol.

Tras la renuncia del doctor Ciro Maguiña al comité de expertos del Covid-19, ¿dicho espacio podría ocuparlo alguien del Colegio de Enfermeros?

– Por supuesto y con la mejor voluntad. Lamentamos la actitud del doctor Ciro Maguiña, lamentamos lo que están haciendo, pero nos ponemos a la orden y aquí estamos nosotras como primera fuerza del sistema sanitario con todas nuestras ganas de aportar.