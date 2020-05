Dos días después de que venciera el plazo para que los escuelas particulares puedan sincerar sus costos de operación en este periodo de clases virtuales por el estado de emergencia, se conoció que, según la Asociación de Colegios Privados, 1.500 escuelas a nivel nacional cerraron debido a la crisis económica que el aislamiento provoca.

En su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios comentó que esta crisis amenaza con empujar a otras escuelas particulares a cerrar porque no tienen el dinero suficiente para pagar su plancha docente debido a que los padres de familia tampoco tienen ingresos económicos.

“Las últimas noticias que tenemos son catastróficas para la educación privada, porque un número de padres se ha quedado sin ingresos. De acuerdo a varias encuestas, el 50 % de los peruanos ha perdido todo su ingreso, y hay otro 35 % que ha visto reducir sus ingresos significativamente, por lo que tuvieron que reorientar ese dinero para sus actuales prioridades, como alimentos”, expresó.

Ante ello, el Ministerio de Educación permite que los padres que no puedan pagar los servicios escolares privados puedan trasladar a sus hijos a colegios estatales, medida que, hasta la fecha, ha sido solicitada para 54.000 estudiantes, porcentaje bajo para la dimensión del problema.

Sin embargo, esta migración escolar al sistema estatal también está en peligro debido a que no hay suficiente oferta pública para atender a la demanda que crece conforme se extiende la cuarentena y los padres se quedan sin dinero.

Algunos colegios, para no cerrar, decidieron reducir un ligero porcentaje de sus pensiones, pero esta decisión no es suficiente para asegurar que los padres de familia paguen.

“Algunos colegios han reajustado su presupuesto. Lo que se tiene que hacer es reducir el sueldo a los profesores, pero esto no está permitido. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación? ¿Cómo los va a recibir? [...] La posibilidad de que se reduzca las pensiones en un 50 % o 60 % es irreal, no es posible, pero hay que entender la opción de ir a la educación pública puede que no sea posible, porque no hay oferta pública”, agregó.