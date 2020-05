El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) confirmó su rechazo al recurso de hábeas corpus interpuesto por el condenado Alex Kouri, exgobernador regional del Callao, para revocar su condena de 5 años impuesta por el Caso Convial.

A través de una sesión virtual, los integrantes del mayor órgano constitucional decidieron, por mayoría, declarar nulo todo el proceso legal que busca su liberación y que regrese a las instancias del Poder Judicial.

Los tribunos que votaron a favor del rechazo del hábeas corpus, considerando la situación de riesgo por el coronavirus, fueron la presidenta Marianella Ledesma, el ponente del caso Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.

Mientras que, se pronunciaron a favor de la libertad de Alex Kouri los magistrados José Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero, este último ocupa el cargo de vicepresidente del TC.

La decisión de la entidad fue publicada en su cuenta de Twitter, en el que precisan que estas posiciones son las confirmaciones de las que tuvieron anteriormente sobre el expediente 01531-2018-PHC/TC, proceso promovido por Alex Kouri contra los jueces de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como contra los de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, entidades que ratificaron su condena.

Alexander Kouri Bumachar fue sentenciado en junio de 2016 a cinco años de cárcel efectiva tras ser hallado responsable del delito de colusión desleal en agravio del Estado por haber favorecido a la empresa Convial con casi $32 millones a través de contratos y adendas.

Cabe resaltar que al recluido le faltan 15 meses para que termine de cumplir su condena, pero que no ha cumplido con pagar la reparación civil de S/ 26 millones que se le impuso.

Alex Kouri contagiado de coronavirus

El pasado 7 de mayo, la esposa de Alexander Kouri Bumachar informó que el exgobernador regional del Callao dio positivo en la prueba de despistaje para el nuevo coronavirus.

Por tal motivo, al conyugue del condenado por corrupción solicita “al sentido de humanidad del Tribunal Constitucional y a la Sala Mixta Especial de la Corte Superior de Lima” para que voten a favor de liberarlo.

El último domingo, el hallado responsable de colusión en diálogo con Cuarto Poder, pidió ser excarcelado por tener derecho a fallecer junto a su familia y porque, según dijo, es inocente.

“Por la muerte (no tengo miedo) en lo absoluto. No es un tema que me agobie. Respeto la muerte, creo en una vida ulterior. Si tengo que morir quiero morir con mi familia, no quiero morir en una cama de una plaza de cemento en los cinco metros cuadrados en los que estoy hacinado hace cuatro años (en la cárcel). Tengo el derecho. En segundo lugar, soy inocente”, concluyó.

Con la decisión del TC, la defensa legal de Alexander Kouri debe interponer un nuevo recuso dirigido a la vía del Poder Judicial.