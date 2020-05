Mineros piden prueba molecular por COVID-19 antes de subir a la mina y cuando bajen de ella

Ante la aparición de nuevos infectados con el COVID-19 en distintos campamentos mineros, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú ha solicitado al Ministerio de Trabajo la aplicación de pruebas moleculares a los mineros directos, tercerizados y de intermediación laboral. Precisa que este examen debe ser realizado antes que los operarios suban a la mina y después que bajen de ella, al concluir los días de permanencia laboral en la veta minera.

La organización gremial también indica la necesidad de que se asigne a un representante de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en cada campamento para garantizar que haya adecuadas condiciones de seguridad y operación sostenible. El gremio anotó que este planteamiento es posible porque las empresas que reiniciarán sus labores en esta primera etapa no son más de cincuenta.

“Hay problemas de contagio en varias minas, como la de la empresa Chinalco donde está un compañero que tiene el veinte por ciento de sus pulmones comprometidos. Ellos tienen 60 casos confirmados que han sido identificados en una clínica, por eso paralizaron hace tres días”, sostuvo el secretario general de la federación minera, Jorge Juárez.

En cuanto a la fecha de reinicio de actividades, el dirigente refirió que cada empresa está elaborando su plan con distintas propuestas respecto a jornadas de trabajo. Tales los casos de Hudbay que ha planteado 42 días de labores por 21 días libres, y de Chinalco que es de 20 por 20.

Explicó que este plan debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que está conformado por igual número de representantes de los trabajadores y de la empresa. Sin embargo, de no haber acuerdo, el voto dirimente le corresponde al presidente del comité, cargo que ocupa el empleador.

“Muchas mineras no paralizaron sus labores totalmente cuando se inició el estado de emergencia. Siguieron operando de manera irregular con la venia de las autoridades. Ahora, formalmente, están en este proceso de llegar a acuerdos con los trabajadores sobre las jornadas laborales. Antamina todavía no tiene propuesta, Antapacay no quiere mencionarla. Cerro Verde está en proceso de implementación y aún no llega a acuerdos. Las Bambas tiene un sistema que fue aprobado por el sindicato poco después de empezar el estado de emergencia, desde entonces trabajan con normalidad”, manifestó.

Jorge Juárez agregó que este tipo de jornada laboral va contra lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la sentencia del Tribunal Constitucional. También reclamó que el COVID-19 sea considerado una enfermedad ocupacional.