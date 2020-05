Martín Vizcarra a enfermeras: “Gracias a su fuerza y amor que demuestran al servicio de todos”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, saludó este martes al personal de enfermería del país por su día, y resaltó la labor que cumplen frente a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

A través de su cuenta de Twitter, Vizcarra Cornejo agradeció a los mencionados trabajadores sanitarios que, en situaciones difíciles como el actual estado de emergencia, demuestran su sacrificio en el servicio a favor de la población.

“Saludo a todas las enfermeras y enfermeros del país en su día, en reconocimiento a su labor que, hoy más que nunca, valoramos y agradecemos. Gracias a su ejemplo de fuerza, valentía, dedicación y amor que demuestran al servicio de todos los peruanos y peruanas”, escribió el mandatario.

A propósito de esta conmemoración, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, lamentó que el personal de salud pase por uno de los momentos más críticos, debido al “abandono y exclusión” por parte de las autoridades sanitarias.

"En plena pandemia, y siendo nosotras las enfermeras las que mayoritariamente la estamos enfrentando con nuestro equipo de técnicos de enfermería, administrativos y con los médicos, verificamos más que nunca los 90 años de discriminación de enfermería en este Ministerio de Salud, que obedece a un modelo de salud biomédico y patriarcal”, reza el pronunciamiento publicado en la cuenta institucional en Facebook.

PUEDES VER Martín Vizcarra no dará mensaje presidencial este martes 12

El último 6 de mayo, La Rosa indicó que, a la fecha, hay más de 1.278 enfermeras contagiadas con el coronavirus, y que, de este grupo, siete batallan por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Si no hay equipo de protección personal, nos estamos exponiendo. No debemos aceptar servicios no personales, le pedimos al presidente que elimine, que prohíba la contratación de servicio no personales, no puede ser sin seguro”, declaró a ATV.