En el distrito loretano de Jeberos claman por tener un médico ante el peligro del COVID-19

En el distrito de Jeberos, provincia loretana de Alto Amazonas, a donde se llega desde Yurimaguas por vía fluvial en dos días y a pie por trocha en tres días, la población teme que la pandemia los encuentre sin auxilio médico. El único que tenían se retiró hace una semana al cumplir su Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serums). Les queda dos obstetrices, un enfermero y el personal técnico, aunque la mayoría de los últimos no labora porque forma parte del grupo vulnerable y de riesgo.

Mayra Macedo Mozombite, trabajadora administrativa de la posta médica, refiere que esta situación empeora al no contar con pruebas rápidas ni con equipos de seguridad personal para hacer frente a la pandemia, si alguno de los retornantes que han empezado a llegar en forma clandestina desde Yurimaguas trae consigo el virus. De ocurrir, la salud de los cuatro mil pobladores del distrito, especialmente de las más de veinte comunidades de las etnias Shawi y Shiwilu que hay en la jurisdicción estaría en peligro.

PUEDES VER Mineros piden prueba molecular por COVID-19 antes de subir a la mina y cuando bajen de ella

“Si llega la pandemia sería fatal por estas deficiencias, no estamos preparados para afrontar esta enfermedad. Ahora solo hay atención a domicilio, así evitamos la aglomeración en la posta médica. Vemos el control de enfermedades no transmisibles, planificación familiar y control prenatal, nada más, aquí no hay hospitalización. Mucha gente de las comunidades ha huido a los montes por miedo al contagio”, refiere.

distrito de Jeberos.

Macedo Mozombite agrega que la organización de mujeres de la zona tiene un programa de radio comunitario y junto con la posta médica vienen informando mediante altavoces sobre el COVID-19. Dice que en Jeberos pocos tienen acceso a la televisión y a la radio porque no hay energía eléctrica, solo grupo electrógeno que funciona de 7 a 9 de la noche.

Esta limitación hace que el programa ´Yo aprendo en casa’ no llegue a los alumnos de este distrito loretano. Algunas maestras han optado por ir de casa en casa para entregar a sus alumnos los libros y cuadernillos de trabajo.

PUEDES VER Congreso evalúa interpelar a la ministra de Cultura por situación de comunidades indígenas

“La población tampoco ha podido acceder a los bonos que ha entregado el Estado porque los trámites son imposibles de cumplir ya que deben hacerlo vía electrónica. Tampoco quieren ir a Yurimaguas a cobrarlo debido al temor de ser contagiados. Hasta el sábado esta ciudad tenía 105 casos y dos fallecidos por COVID-19. Además, el viaje les resulta costoso. Gran parte del bono lo tienen que gastar en pasajes, alimentación y hospedaje”, relata Mayra Macedo desde Jeberos.