RMP: “No podemos convertir las cárceles en mataderos” [VIDEO]

Doce días después que sustituyera la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por el arresto domiciliario, el Poder Judicial ordenó este martes 12 su inmediata excarcelación del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

En su reciente edición de Sin Guion, Rosa María Palacios comentó que el tiempo que se demora en su excarcelación refleja “la indolencia, la desidia y el maltrato” a los presos en el país, que incluye a quienes están recluidos sin sentencia.

Según explicó, los reclusos están hacinados en casi todas las cárceles del país, por lo que si uno se contagia con la COVID-19, el resto de internos correrían la misma suerte, sin embargo, a pesar que ya hay casos registrados de coronavirus en las prisiones, no se ha sometido a todos los presos a pruebas de diagnóstico.

“Las personas enfermas dentro de un espacio confinado tienen que ser aisladas de inmediato, pero lo que no se hace en los penales del Perú es hacer el test a todos, porque en un establecimiento confinado, uno tiene que preguntarse quién infecto a los internos si no reciben visitas desde hace dos meses. Entonces, tienes que hacer la persecución de la enfermedad en todas las personas confinadas”, expresó.

Tras ello, Palacios indicó que se necesita promover una política de deshacinamiento de las cárceles, lo que implica priorizar la situación de los presos sin sentencia.

“Al Congreso de la República le han mandado dos iniciativas. Una vinculada a la propuesta del Poder Judicial y otra a la del Ejecutivo. Lo clave acá es la institución de las prisiones preventiva, ya que estas no deben ser perpetuas, no deben durar tres años, aunque la norma lo diga. No tiene ningún sentido y menos en el contexto de la epidemia. Se trata de que las personas presas sin sentencia no se mueran sin haber sido juzgadas”, agregó.