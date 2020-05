¿Pueden los actuales congresistas reelegirse en el 2021?

El próximo año el Perú celebrará otra vez una jornada electoral, la cuarta de los últimos tres años, luego de las municipales y regionales y el referéndum en el 2018, y las elecciones extraordinarias de enero pasado.

Esta vez, sin embargo, el proceso será completo, pues el presidente de la República, Martín Vizcarra, deberá entregar el poder a su sucesor o sucesora, y el país elegirá a sus próximos representantes en el Parlamento.

La duda en el aire

Sin embargo, hay aspectos no del todo claros aún sobre los próximos comicios generales, y una muestra de ello se vio el pasado martes 5 de mayo en una sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, cuando el presidente de dicho grupo, Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso, puso el siguiente tema sobre la mesa:

“Dado que este es un periodo extraordinario, complementario, y dado que hubo luz verde para que los congresistas disueltos puedan postular a las elecciones del 2020, la pregunta es: ¿los congresistas elegidos [en enero pasado] pueden o no pueden ser candidatos [y] ser electos en las próximas elecciones generales del 2021?”.

La pregunta del congresista Chehade fue dirigida al juez supremo Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal en justicia electoral del Perú.

Sin embargo, con cautela, el magistrado —cuyo mandato frente al JNE vence este año— se abstuvo de contestar la cuestión planteada por Chehade, excusándose en que la consulta afectaba directamente a un tema propio de la jurisdicción del supremo tribunal que preside.

Y como detalle, Ticona le aclaró al legislador de APP que cuando se discutió el caso de los disueltos en el JNE, “no se debatió en ningún extremo si los congresistas elegidos, que están ahora ejerciendo el cargo, pueden o no postular en las elecciones del 2021”.

“De tal forma”, se excusó Ticona, "me reservaría el tema, porque implica un tema jurisdiccional, y me abstendría de adelantar una opinión, si me permite señor presidente”.

Hablan los especialistas

La República recogió la interrogante de Chehade, y, dada su inquietud — que consideró "una duda legítima que la ciudadanía tiene en los actuales momentos”—, consultó con los abogados especializados en derecho electoral José Tello, José Manuel Villalobos Campana y Julio César Castiglioni, quienes tuvieron posiciones encontradas.

Por un lado, para Tello y Villalobos, ambos integrantes del Instituto Peruano de Derecho Electoral, la respuesta es la siguiente:

“En el caso de los congresistas electos el 26 de enero 2020, tampoco podrían postular a la reelección en las elecciones del próximo año, pues fueron electos para completar el periodo congresal de cinco años. No fueron electos para un nuevo periodo extraordinario”.

Sin embargo, los letrados consideraron que la situación de estos nuevos parlamentarios es “compleja”, por lo que “le corresponderá definir al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones” qué reglas de juego aplicarán para ellos.

“El JNE podría tener una posición distinta a la manifestada, más aún cuando en los próximos meses su composición variará por el cumplimiento del mandato de cuatro de sus integrantes”, manifestaron.

Por otro lado, para Julio César Castiglioni, la respuesta es opuesta.

El letrado basó su opinión en la resolución del JNE que autorizó a los disueltos a postular en enero pasado, la cual consideró como un criterio clave el espacio de tiempo que se abría entre el 2020 y el 2021.

En simple, el tribunal electoral supremo entendió que las elecciones de enero implicaban “la complementación del periodo” que inició en el 2016.

“Y entendiendo que el periodo es de 5 años”, señaló Castiglioni a este diario, "con esa interpretación que hizo el JNE, sí podrían postular, porque no estarían ellos en un periodo de 5 años y solamente han completado un periodo”.

La resolución

El 11 de noviembre de 2019, el JNE resolvió que no había impedimentos para que los congresistas disueltos en setiembre pudieran postular en las elecciones extraordinarias del 2020.

La decisión final fue tomada por tres integrantes del Pleno del JNE, contra dos que consideraron que no podían postular.

El documento, de 26 páginas, comprendía los votos de la mayoría más los fundamentos de dos de los jurados que votaron a favor de que los disueltos puedan postular.

Al final, se adjuntaba el voto en minoría del juez Víctor Ticona y Luis Carlos Arce Córdova, quienes se opusieron a la reelección de los disueltos.