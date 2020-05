Puno: Congresista Yessica Apaza es criticada por supuesto negociado para presidir comisión de Energía

Luego de que saliera a la luz un audio en el que que congresistas de Unión Por el Perú (UPP), presuntamente negocian para que la parlamentaria puneña Yessica Apaza presida algunas comisiones (entre ellas Energía y Minas); diferentes representantes de organizaciones políticas en la región Puno salieron al frente para expresar su rechazo a la legisladora.

En el audio, los congresistas José Alejandro Vega Antonio y Héctor Maquera Chávez hablan sobre cómo sería su voto para elegir al representante de UPP, para presidir el grupo de minería.

Los representantes del partido Etnocacerista y el Frente Patriótico, ambos correligionarios de Antauro Humala; y que formaron la alianza con el UPP, lamentaron que la congresista esté priorizando interés personales, cuando en campaña prometió reivindicar a este poder del Estado tan desacreditado y velar por el bien de la región Puno.

Máximo López, coordinador del partido Etnocacerista en la provincia de San Román, en declaraciones a diversos medios de comunicación, calificó a la parlamentaria de lobista.

Cuestionó que pretenda prestarse a intereses de sus colegas de bancada, cuando su compromiso fue con el pueblo puneño. Considera que esta es una traición a quienes creyeron en ella y le dieron su voto.

Por su parte, Jaime Gonzáles Chambi, secretario de organización del Frente Patriótico en la región Puno, señaló que Apaza solo está demostrando que es oportunista y que también ha traicionado la consigna de Antauro Humala, con la que alguna vez coincidió y por la que sus correligionarios la apoyaron.

Refirió, que ante esta situación, solo tienen esperanza en el congresista Rubén Ramos, quien es el único representante de los etnocaceristas en el Congreso.

Apaza niega irregularidades

La congresista Yéssica Apaza Quispe negó cualquier irregularidad en su elección como propuesta de su bancada Unión por el Perú (UPP), para presidir la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Días atrás su colega de partido, María Isabel Bartolo Romero, la acusó ante la presidencia del Congreso de tener acuerdos bajo la mesa con sus compañeros para su elección.

Yéssica Apaza, en diálogo con La República, dijo que el audio no prueba ningún acto de corrupción. Explicó que lo único que acredita es que sus compañeros hablaban de su preferencia con relación a su candidatura y la de Isabel Bartolo.

“La bancada de Unión por el Perú tenía que presentar una propuesta para presidir la comisión de minas. Fuimos dos propuestas. Ocho me respaldaron y los otros votaron a favor de mi colega. Es una elección interna de partido. Es inevitable que no existan acuerdos o alianza. Pero eso no revela ningún acto anómalo”, precisó.

Congresista Yessica Apaza es cuestionada tras difusión de audios.

La legisladora precisó que recién se decidirá formalmente al que presidirá la Comisión de Energía y Minas y hasta el momento ella es solo propuesta de su partido.

Aseguró que si es elegida trabajará por corregir y mejorar varios aspectos en el rubro minería en el Perú. No precisó cuáles serían sus acciones porque aún no fue elegida formalmente. Pero indicó que si es electa actuará como debe ser.