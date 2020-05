Especialistas piden cumplir con protocolos de salud y seguridad para reinicio de labores

Los economistas Pablo Checa, ex Vice Ministro de Trabajo y Julio Pérez, ex miembro del CEPLAN, expresaron que el gobierno no puede tratar con la misma política pública a los distintos actores sociales porque existen campos muy diferenciados en el sector laboral y que no se puede arriesgar la salud y seguridad de los trabajadores sin tener protocolos claros, sin que sepan los trabajadores cuales son las condiciones en la que nos encontramos.

Fue durante la conferencia virtual realizada en Lima “Impacto del Covid-19″ en la economía y el empleo, que organizó la Confederación General de Trabajadores CGTP y el Instituto de Estudios Sindicales, IESI, para analizar las consecuencias del Covid, en la economía, el trabajo y el país y las medidas que viene dando el gobierno.

Al presentar la reunión, Gerónimo López, Secretario General de la CGTP, sostuvo que frente a lo que plantean el gobierno y los empresarios en los campos económico y laboral, se dé un intercambio de información y que los trabajadores también presentemos nuestras propuestas. Conocemos la importancia y la urgencia de reanudar las actividades económicas, pero somos conscientes de que solo puede hacerse con la garantía de que se protegerá la vida y la salud de los trabajadores.

Julio Pérez, expresó que según la Encuesta Permanente de Empleo, en Lima Metropolitana, disminuyó la actividad laboral y aumentó el subempleo en un 40.8% en el mes de marzo. Los más perjudicados fueron las personas entre 25 a 44 años, el 11.4% de ellos perdieron el empleo. También perdieron el empleo el 14.5% de independientes y en el 8.3% de empresas con una 1 a 10 trabajadores.

Pérez señaló que, hasta marzo había en el país 700 mil desempleados, con una tasa de informalidad de 72.7% de la población, donde se ha incrementado en los últimos años los empleos vulnerables, (trabajadores independientes y quienes laboran para un familiar y no reciben remuneración).

Empleo y el impacto negativo

Dijo que es muy difícil calcular la pérdida de empleo que tendremos al final de la crisis porque, está todavía no tiene fecha de terminar y que los pronósticos de la caída de la producción en el país va del 3,7%, de la Cámara de Comercio de Lima, y el 8% de Apoyo Consultoría. “Lo que si podemos decir que la caída del empleo en abril y mayo serán catastróficas”, agregó Pérez.

Sostuvo que en el sector privado el 62.2% de los trabajadores tienen contratos temporales y son mayormente jóvenes que se verán perjudicados frente a cualquier crisis porque se les rescindirá el contrato. Siendo empleo informal el 82.6% de los trabajadores. Por su lado, en el sector público, el trabajo informal está representado por un 87.5% de locadores de servicios. Lo que nos obliga a diferenciar las políticas de empleo hacia ambos sectores.

Pablo Checa, sostuvo los jóvenes son los que más van sentir los impactos de la caída del empleo y se deben dar políticas que garanticen los derechos laborales, pero que sean estimulantes, contemplar el tema de las mujeres, los CAS y los trabajadores precarios, “debemos tener una política general pero que contemple la política de cada uno de ellos”, agregó el también director de IESI.

Bono universal

“El criterio asistencialista para una primera etapa servía mucho, es necesario un bono universal, pero se requiere entrar a una etapa más productiva y apoyar a los trabajadores independientes, no sólo hay que dar el dinero para que se mantengan en su casa sino también para que lo reproduzcan”, agregó.

Pablo Checa, quien integra a nombre de las centrales sindicales, el grupo de trabajo multisectorial para la reanudación de las actividades económicas, dijo que se debe realizar una modificación de sus representantes y de lo que allí se está planteando el límite es cada vez más grande.

Sobre la reapertura de labores coincidió con la propuesta de las centrales sindicales de que debe ser gradual, que terminen de salir los protocolos y que sean entregados a los trabajadores, a los que hay que capacitar en esos protocolos y los comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, deben funcionar existiendo empleo digno. “Lo que no entienden muchos empresarios es que el apuro va a significar que tengamos más costos, en vida, no de dinero”, enfatizó.

El ex viceministro Checa, recordó la coyuntura especial que se vivía en el mundo, antes de la pandemia, con la guerra comercial EEUU- China y los conflictos sociales en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia y el cambio de gobierno en Argentina, México y Uruguay, mientras en el Perú con la instalación del congreso ya se hablaba de nueva Constitución, por eso dejó pendientes algunas preguntas, ¿Cómo será cuándo la pandemia se aplaque? ¿Es posible volver a la normalidad? ¿La gente se conformará con la “normalidad"?.