Alex Kouri: “Si muero, quiero morir en mi casa porque soy inocente”

Alex Kouri, el exalcalde y exgobernador del Callao, quien se encuentra condenado a 5 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable en el delito colusión agravada exhortó al Poder Judicial variar su sentencia por arresto domiciliario.

Como se recuerda, el 30 de junio del 2016, el exburgomaestre del Callao Alex Kouri fue condenado por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima a cinco años de pena privativa y al pago de S/26 millones de compensación por el delito de colusión agravada durante la construcción de la Vía Expresa del Callao.

Alex Kouri fue procesado por haber firmado adendas que facultaron a Convial cobrar peajes pese a que la empresa no había terminado la obra. En consecuencia, el Estado terminó desembolsando alrededor de S/20 millones.

No obstante, aunque no hay un concenso sobre el monto exacto, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima encontró a Kouri Bumachar responsable del delito de colusión.

En diálogo con Cuarto Poder, el exgobernador comentó que sufre de diferentes afecciones, entre ellas, diabetes, ser hipertenso, y de presentar transtorno de biporalidad. “Yo tengo síndrome metabólico, que es alta concentración de colesterol, que fue lo que me llevó a la angioplastia, una operación de corazón en 2018”,comentó.

“En la primera fase me dieron amoxicilina e inyecciones porque tenía dolores horrorosos de cuerpo. En la segunda fase me dieron acitromicina. Ahora me están dando una tercera fase de medicamentos con panadol”, agregó.

Anteriormente, Andrea Llona, esposa de Alex Kouri, apeló “al sentido de humanidad del Tribunal Constitucional y a la Sala Mixta Especial de la Corte Superior de Lima” a fin de que atiendan los recursos de hábeas corpus interpuestos para la excarcelación de la exautoridad edil con motivo de la pandemia de coronavirus.

Ante ello, Alex Couri, recluido en el penal de Piedras Gordas II, respondió que no teme fallecer, pero que espera hacerlo rodeado de su familia.

“Por la muerte (no tengo miedo) en lo absoluto. No es un tema que me agobie. Respeto la muerte, creo en una vida ulterior. Si tengo que morir quiero morir con mi familia, no quiero morir en una cama de una plaza de cemento en los cinco metros cuadrados en los que estoy hacinado hace cuatro años (en la cárcel). Tengo el derecho. En segundo lugar, soy inocente”, concluyó.