En la víspera de la conmemoración del Día de la Madre, el Ministerio del Interior (Mininter) rindió homenaje a las madres de los miles de agentes de la Policía Nacional que hacen cumplir el aislamiento social e inmovilización social obligatorio en todo el país, medidas dispuestas por el Gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

“El Ministerio del Interior rinde homenaje a las madres que comparten la sacrificada labor de sus hijos, nuestros efectivos de la Policía. Para ellas y para las madres policías nuestro reconocimiento porque con su entrega contribuyen al desarrollo de la primera línea”, se lee en la publicación ministerial en Twitter.

En ese mismo tuit, la cartera dirigida por Gastón Rodríguez Limo difundió un video que exhibe el testimonio de la alférez PNP Carla Collado Cavero, integrante del Escuadrón Cobra, quien abandonó su vivienda hace más de 50 días para atender la emergencia y quien no podrá acompañar a su madre debido a que estará vigilando el cumplimiento de la inmovilización social.

Asimismo, el contenido audiovisual incluye las declaraciones de Seila Cavero de Collado, madre de la mencionada agente de la Policía, quien expresa, además de extrañar a su hija, su preocupación por su salud, ya que reconoce el riesgo que existe mientras cumpla con el patrullaje y continúe manteniendo contacto con personas que podrías ser portadoras de la enfermedad que, según el titular del Interior, ha dejado a 46 efectivos fallecidos y a otros 3.800 infectados.

PUEDES VER Comparte rol de jueza, esposa y hasta su laptop con su hijo

“A mi hija no la veo acá desde que empezó la cuarentena. Es una pena que todas las noches, pienso, intento comunicarme. A veces me contesta, a veces no. Es una desesperación única. Ojalá Dios quiera que todo pase porque el sufrimiento es enorme. Cuanto quisiera abrazarla, pero no puedo”, manifestó la progenitora de Carla Collado.

Al final del video se muestra que la agente policial se acerca hasta el frontis de su vivienda y, con megáfono en mano, expresa su amor a su madre.

El último 8 de mayo, el presidente Martín Vizcarra, informó que son 80.000 policías y 70.000 miembros de las Fuerzas Armadas que patrullan las calles en el estado de emergencia.