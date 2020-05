En contra. La congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio expresó su desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley que excluye al Congreso del régimen de declaración jurada de intereses.

“Esta modificación del Reglamento del Congreso para que sus integrantes no estén obligados a presentar declaraciones juradas en un portal de acceso público le resta transparencia al Parlamento”, manifestó la legisladora este sábado en Andina.

PUEDES VER Solo 9 de los 130 congresistas presentaron su declaración jurada de intereses

Asimismo, Silva Santisteban mostró su preocupación pues según dijo, para mucha gente el Congreso muestra la imagen de una institución “que no sirve de mucho” y que esta decisión del pleno el último jueves “son actos que van en contra de la transparencia”.

“Es terrible que se haya procedido con este cambio, al referir que con ello solo se desprestigia más al Parlamento. ¿Qué intereses no se quiere declarar? Declarar es transparencia", exclamó.

En otro momento, la parlamentaria recordó que una de las primeras acciones de varios miembros de su bancada fue hacer pública la declaración jurada de intereses.

PUEDES VER Defensoría exhorta al Congreso a reevaluar decisión sobre declaraciones juradas de intereses

No obstante, contó que en el caso del congresista Yván Quispe Apaza no se puedo hacer debido a que no contaba con DNI electrónico, pues este era uno de los requisitos para la presentación.

Cabe recordar que el pleno aprobó con 94 votos a favor, 32 en contra y una abstención, el Proyecto de Resolución Legislativa Nº 5129 que permite modificar el Reglamento del Congreso de la República respecto de la obligatoriedad de presentación de declaración de intereses.

Fueron las bancadas del Frente Amplio, Frepap y el Partido Morado quienes votaron en contra de la iniciativa legislativa presentada por Ricardo Burga de Acción Popular.

Es así que esta propuesta aprobada por el Congreso permite que solamente los parlamentarios no cumplan con el Decreto de Urgencia Nº 020-2019, medida que impone a los funcionarios presenten una declaración jurada de intereses.