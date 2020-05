Guibovich a Zeballos: "La PCM no puede ser una minicontraloría”

Respuesta. El vocero oficial de Acción Popular, Otto Guibovich, le respondió al titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien criticó la aprobación del proyecto de ley que excluye al Parlamento del régimen de declaración jurada de intereses.

Ante esto, Guibovich sostuvo que el proyecto solo modifica las formas pues ahora sería la Contraloría General de la República el órgano que recibiría las declaraciones juradas de los congresistas en un plazo máximo de 30 días.

“Se nos está acusando que no queremos transparencia, que no queremos formular nuestra declaración jurada de intereses y eso es falso. Sí vamos a presentar declaración jurada de intereses” declaró en diálogo con Canal N.

Asimismo, señaló que esta medida es diferente al DU publicado por el Ejecutivo, durante el interregno parlamentario el 2019, donde el resto de funcionarios que deben presentar sus declaraciones a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Con todo respeto le digo al señor Vicente Zeballos que la PCM no tiene porqué asumir roles que no le corresponden, tiene roles más importantes, no están para ser una minicontraloría. Lo que él está diciendo no es cierto”, expresó.

Con 94 votos a favor, 32 en contra y una abstención, el pleno aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa Nº 5129 que permite modificar el Reglamento del Congreso de la República respecto de la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de intereses.

“Nosotros (los congresistas) seremos los primeros en llenar la declaración jurada de intereses y presentarlo a la Contraloría. Si lo que hicimos fuera inconstitucional lo tendríamos que corregir. Aquí la transparencia no está en cuestión”, agregó.

Cabe recordar que, en la última conferencia de prensa dada por el Gobierno, Vicente Zeballos rechazó la decisión del Congreso que permite que solo los congresistas no cumplan con la medida que obliga a los funcionarios presentar una declaración de sus intereses.

“Instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia han hecho su declaración. Ayer se aprobó una modificación al reglamento del Congreso que contraviene un principio rector que es que las normas son para todos y no pueden generarse privilegios”, manifestó el primer ministro.