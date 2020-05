Frente Amplio: Policía verificó local partidario ante quejas de supuesta reunión

La noche del jueves la Policía Nacional intervino el local del partido político Frente Amplio ubicado en el Cercado de Lima, luego de que vecinos hicieran la queja sosteniendo que se habría realizado una presunta reunión partidaria pese a las restricciones de salida por el toque de queda.

Los residentes de la zona alertaron la presencia de varias personas, algunas de ellas participaban en el primer pleno virtual del Congreso de la República, el que terminó unos minutos antes de la medianoche, de acuerdo a las informaciones de ATV.

Sin embargo el movimiento político desmintió ello a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que también se señala que la Policía constató el lugar por el llamado de un medio de comunicación.

Al verificar las instalaciones los miembros de la PNP sostuvieron que se trataba de una reunión laboral y que contaban con las medidas requeridas de seguridad.

En relación a la información difundida, a través de "ATV NOTICIAS, EDICIÓN CENTRAL", referente a una supuesta reunión.

Exhortamos a los medios de comunicación a ser escrupulosos con la información que dan a conocer a la teleaudiencia.



Lima, 8 de mayo de 2020

Se indicó que uno de los que se encontraban en el local fue el congresista y vocero de la bancada de la agrupación política, Lenin Checco, de acuerdo a lo indicado por el secretario general del Frente Amplio, Jorge Aparcana a El Comercio.

“Me pidió la autorización para tener la reunión con los tres asesores, guardando las medidas de seguridad. Y eso es lo que ha pasado. No hay ninguna restricción. […] No se ha burlado ni mucho menos provocado una reunión partidaria como se quiere vender”, manifestó.

En tanto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció una nueva conferencia de prensa junto a su Gabinete ministerial para informar la extensión del estado de emergencia y de la cuarentena por coronavirus en el Perú hasta el domingo 24 de mayo.

“No hay nadie que pueda decir que no la está pasando difícil, pero necesitamos bajar la tasa por debajo del 1 %, por eso necesitamos ampliar la cuarentena por dos semanas más,hasta el 24 de mayo”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, indicó que la inmovilización social ya no comenzará a las 6 p. m., sino a las 8 p. m. desde este lunes 11. Agregó que se dispondrán 150 mil agentes de seguridad para hacer cumplir las dispocisiones en las calles.

El presidente no olvidó la fecha conmemorativa en la que se les celebra a las madres del país, todos los 10 de mayo de cada año, y sostuvo que la mejor forma de demostrarles cariño es cuidándolas y manteniéndolas lejos.