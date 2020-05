La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este viernes donde asegura que “la cuarentena sigue siendo una medida absolutamente necesaria” frente a la expansión de contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) que se vienen registrando en nuestro país.

“El Gobierno, conforme lo ha anunciado, deberá ir flexibilizando las restricciones prudentemente, en base a criterios vinculados al estado de salud y la edad de las personas, la capacidad de supervisión estatal de las actividades económicas que se reanuden, y los niveles de contagio por territorio”, se lee en el documento.

PUEDES VER Martín Vizcarra EN VIVO HOY 8 de mayo: minuto a minuto del mensaje presidencial

Cabe recordar que hasta el jueves 7 de mayo se han registrado un total de 58.526 casos positivos y ya son 1.627 las personas fallecidas en el Perú por la COVID-19, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.

“Exigimos que las autoridades del Estado supervisen los espacios en los que se suelen congregar grupos numerosos de personas: mercados, transporte público, farmacias, centros de salud, bancos y otros. Es fundamental que la autoridad haga cumplir estrictamente las normas de distanciamiento social e higiene”, sostiene la institución.

PUEDES VER Mazzetti sobre ampliación de cuarentena: Debemos decidir sobre la realidad del país

En efecto, este viernes el Consejo de Ministros se reunió con el presidente, Martín Vizcarra, para tomar una decisión sobre si se amplía o no la cuarentena por la pandemia mundial. “El Ejecutivo está en la obligación de transparentar los fundamentos de dichas decisiones”, afirma el pronunciamiento.

“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de no abandonar la cuarentena. Si no es necesario salir, no deben hacerlo. Si lo hacen, deben evaluar si esas salidas son indispensables, y en lo posible, evitar transitar por espacios donde se observa que grupos de personas no respetan las normas de distanciamiento”, añadió.

Más temprano, los titulares del Ministerio del Interior, Gastón Rodríguez, y del Ministerio de Defensa, Walter Martos, anunciaron que pedirán la extensión del estado de emergencia porque no existen las condiciones necesarias para levantar la medida.