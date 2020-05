RMP: “El problema del Congreso en estos momentos es estorbar”

“El Congreso de la República se ha convertido en una epidemia”, enfatizó Rosa María Palacios luego que la entidad haya aprobado por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes en el ámbito nacional, mientras dure el estado de emergencia a causa del coronavirus (COVID-19) en el país.

La periodista y abogada explicó que esta norma, que fue observada por el Poder Ejecutivo, infringe lo establecido por la Constitución Política, al imponer una modificación por una ley a los contratos establecidos.

“Eso es una epidemia pues, eso es lo que es el Congreso en estos momentos. No arruina el país ya peor de lo que esta arruinado de milagro. Si no puedes ayudar no estorbes, ese es el problema del Parlamento en estos momentos, estorbar”, sostuvo Rosa María Palacios en su programa Sin guion.

Por tal motivo pidió que el mandatario, Martín Vizcarra, y el Tribunal Constitucional actúen para que este acto del Legislativo no pueda ser promulgado y provoque una crisis en el Gobierno.

“Yo espero que el presidente de la República, el Tribunal Constitucional resuelva rápido y además que las empresas afectadas inmediatamente pongan una acción de amparo y que le den una cautelar”, mencionó.

Lamentó que los 102 congresistas que votaron a favor de aprobar por insistencia la norma no puedan entender el artículo establecido en la Constitución Política. Resaltó que solo el Partido Morado votó en contra. “Es una vergüenza lo que han hecho ayer porque se les explicó a detalle el texto de la constitución y no lo entienden”.

Asimismo, Rosa María Palacios criticó que hayan aprobado la modificación al reglamento del Congreso que los excluye de la norma ordenada por el Poder Ejecutivo para presentar la declaración jurada de intereses, porque el alcance de este importante documento será determinado por el Consejo Directivo de la misma institución.

Además, cuestionó a las bancadas representantes de los partidos Alianza Para el Progreso y Acción Popularpor ser quienes también apoyaron la juramentación ilegal de Mercedes Aráoz como “presidenta encargada”, y el último jueves aprobaron su renuncia a la vicepresidencia de la República. “Son más de lo mismo”, reiteró.