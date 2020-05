Partidos están a favor del voto electrónico no presencial para las elecciones internas

Acción Popular, Podemos Perú, PPC, Frente Amplio y el Partido Morado manifestaron estar de acuerdo con la aplicación del voto electrónico no presencial en las elecciones internas, en la medida que las entidades electorales garanticen transparencia y seguridad en este proceso. Además las organizaciones destacaron la necesidad de que el Congreso de la República defina con qué reglas participarán en los comicios del 2021 y así aprobar el cronograma electoral.

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, señaló que no tienen ninguna objeción con el desarrollo del voto electrónico no presencial, al asegurar que su organización política lo ha utilizado en diversos procesos de elección interna. No obstante, exhortó a los organismos electorales a tomar las acciones del caso para asegurar la ciberseguridad.

Enrique Wong, secretario general de Podemos Perú, dijo que la actual emergencia sanitaria los obliga a recurrir a este tipo de elección remota para las internas. Sin embargo, dejó en claro que para los comicios generales del 2021 se debe garantizar el voto presencial con las medidas sanitarias que ameriten.

Recordó lo dicho por el cofundador de la empresa de software Microsoft, Bill Gates, quien alertó que para lo último que se debe utilizar la informática es para unas elecciones.

Alberto Beingolea, presidente del PPC, también se mostró a favor del uso de esta tecnología, aunque consideró prioritario que el Legislativo defina las reglas de juego para los comicios del 2021. Explicó que luego el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe aprobar el cronograma y, a partir de allí, precisar la fecha de las elecciones internas.

“Estoy de acuerdo con el uso de la tecnología. Siempre habrá dudas, pero hay que entrar a la modernidad (…) Necesitamos primero que el nuevo Congreso fije las reglas. Es obvio que varias de las cosas que se aprobaron para la reforma son de imposible aplicación hoy. Hace falta saber cuáles serán”, comentó.

Según Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, su organización considera que no tendría que haber problemas con el voto electrónico no presencial, siempre y cuando los protocolos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garanticen el pleno ejercicio de los derechos democráticos de los militantes.

Además, recalcó que es importante que el diseño de las elecciones del 2021 se apruebe en esta legislatura para que las autoridades electorales tengan el tiempo suficiente para poder implementar sus procesos.

El líder del Frente Amplio, Marco Arana, dijo estar a favor de este tipo de sufragio virtual, pero en la medida que la ONPE garantice que será transparente y no tendrá interferencias ni manipulaciones.

Las dudas de Arana sobre el desempeño de la ONPE radican en que en las últimas elecciones avaló, a última hora, las decisiones del JNE para excluir a candidatos después de los plazos previstos. Asimismo, en que intervino en los contenidos para los spots de campaña de este partido, y que ha cortado arbitrariamente el financiamiento público a los partidos.