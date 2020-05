El congresista Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, enfatizó en que Mercedes Aráoz Fernández debe se juzgada por infracción a la Constitución Política del Perú, al haber jurado como “presidenta encargada” tras la disolución del 30 de setiembre.

El Congreso aprobó este jueves 7 de mayo la renuncia de la también exparlamentaria a la vicepresidencia de la República, que había solicitado el 1 de octubre pero que no se resolvió por el periodo de interregno tras el 30 de setiembre.

No obstante, Urresti enfatizó que la aceptación de la dimisión de Aráoz y su separación definitiva del Poder Ejecutivo no quita el hecho que pueda ser denunciada y posteriormente juzgada por los actos inconstitucionales en los que participó.

"Al escuchar la encargatura la señora Aráoz incurrió en una grave infracción al artículo 38 de la Constitución que no habla de los deberes para con la patria”, resaltó Urresti e su intervención ante el Pleno virtual.

Por tal motivo señaló que Mercedes Aráoz tendría que ser denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constituciones del Legislativo y el Ministerio Público al haber infringido los artículos 38 y 46 de la Carta Magna.

Cabe resaltar que el Frente Amplio demandó a Mercedes Aráoz ante la Fiscal de la Nación por haber intentando reemplazar a Martín Vizcarra en la Presidencia de la República.

“Es hora que actúe la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Ministerio Público. No más impunidad para nadie. Que se acepte la renuncia pero esto no impide que esta señora sea juzgada por los delitos, tan serios, que ha cometido”, continuó.

Asimismo, Daniel Urresti sostuvo que Mercedes Aráoz al jurar como presidenta encargada participó de un juego político con las fuerzas mayoritarias del Congreso anterior, el fujimorismo, para seguir repartiéndose el poder como en el Tribunal Constitucional.

Breve. Mercedes Aráoz no duró ni 24 horas con el encargo que aceptó el lunes del fujimorismo y Pedro Olaechea.

“Ella sabía que lo que estaba protagonizando es una acto nulo e inconstitucional, pero siguió adelanto en uso político francamente aberrante. Este acto constituye una clarísima infracción a la Constitución y un acto de conspiración de bancadas que terminaron siendo disueltas por haber desestabilizado el proceso político del país durante los últimos 4 años y presentando un obstáculo para las investigaciones", mencionó.

“Lo que perpetró no es broma, ni ocurrencia del momento, ni un acto de ingenuidad, son actos ilegales; por tanto no puede hacerse la inocente, ya no estamos en los tiempos del Baguazo en donde como ministra de Comercio y Exteriores alegremente se sacudió de las responsabilidades", subrayó Daniel Urresti.

Con la aprobación de la renuncia de Mercedes Aráoz, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el titular del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, serían quienes reemplacen las funciones presidenciales dependiendo de la situación. Conoce más detalles AQUÍ