Congresista Burga niega que busquen dejar sin efecto declaración jurada de intereses

El Congreso de la República debatirá este jueves el Proyecto de Resolución Legislativa 5129 para modificar el reglamento de la entidad legislativa “respecto a la obligatoriedad de presentar la Declaración Jurada de Intereses”.

La propuesta establece que se deje sin efecto para los parlamentarios el Decreto de Urgencia Nº 020-2019 que impuso a los funcionarios a emitir este documento con el objetivo de conocer el tipo de vínculos que tuvieron antes de llegar al cargo público para identificar posibles conflictos de interés.

La iniciativa legislativa es del congresista Ricardo Burga, de Acción Popular, quien en conversación con La República aseguró que esta se plantea para subsanar la violación a la Constitución al vulnerar la separación de poderes establecidos.

Asimismo, negó que se busque dejar sin efecto la obligatoriedad de la presentación de esta declaración, sino que buscan que este no se presente al Ministerio de Justicia, entidad miembro del Poder Ejecutivo, sino a la Contraloría General de la República.

Congresista Carlos Burga asegura que con la iniciativa se busca obligar a los parlamentario a presentar la declaración jurada de intereses.

“En ningún momento busca dejar sin efecto (la obligatoriedad), al contrario, obliga a los congresistas a que presenten su declaración de intereses, pero no ante el Poder Ejecutivo sino a la Contraloría General de la República. Además, estoy solicitando entre las normas para que sean difundidas, custodiadas y publicadas en su portal de Transparencia”, declaró Burga a este diario.

No obstante, esta especificación no se agregó en el documento difundido. El parlamentario aseguró que está trabajando un texto sustitutorio en el que se especifica que la entidad supervisora será quien recepcione las declaraciones juradas de intereses y lo publicará en su portal de Transparencia.

“Estoy haciendo un texto sustitutorio para que no quede ninguna duda de que es la Contraloría General de la República la que deberá difundir y publicar en su portal de Transparencia todas las declaraciones juradas”, sostuvo.

Exposición de motivos de proyecto de resolución legislativa 5129.

Ricardo Burga resalta que esta modificación, en el reglamento del Congreso, se plantea para que los congresistas puedan cumplir con este deber sin que se vulnere la separación de poderes, según menciona, como con la norma emitida por el Poder Ejecutivo.

“El Decreto de Urgencia Nº 020-2019 viola la separación de poderes porque hace una sujeción al poder legislativo, porque lo obliga a los congresistas a presentar su declaración jurada a un organismo que es del Ministerio de Justicia y eso vulnera la independencia del Congreso de la República y el artículo 23 y 24 de la Constitución”, sostuvo.

En esta misma línea, plantea que Decreto de Urgencia Nº 020-2019 no los alcance ni a los congresistas y a ningún funcionario de la institución legislativa, por lo que se establece la segunda disposición transitoria del documento que precisa dejar “sin efecto toda disposición o norma de carácter general que se refiera a la obligación” de ellos para presentar la documentación.

La propuesta establece además que el Consejo Directivo del Congreso sea quien determine los plazos para la entrega de estos documentos, pero que se someterán a lo que establezca la entidad fiscalizadora.

Disposiciones proyecto de resolución legislativa 5129.

Burga: “No tenemos nada que ocultar”

Ricardo Burga indica además que en su propuesta se busca que los parlamentarios entreguen la información de manera obligatoria a pesar que se hayan suspendido los trámites por el estado de emergencia, en el marco de la pandemia del coronavirus en el Perú.

"No importa que estemos en estado de emergencia si no los congresistas en derecho a al Constitución presente su declaratoria de intereses porque esa es la transparencia y obligación; además no tenemos nada que ocultar ninguno de los 130″, enfatizó.

El representante de Acción Popular sostuvo también que un máximo de 10 congresistas presentaron esta documentación este año, porque alegan la afectación a la separación de poderes, tema que fue observado por la Contraloría.

Walter Albán saluda que haya una rectificación

El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, cuestionó el proyecto legislativo presentado en Junta de Portavoces, no obstante, saludó que se pretenda hacer una rectificación incluyendo que la declaración jurada de intereses de los congresistas sean presentadas a la Contraloría.

“Ojalá que esto sea lo que ocurra y sería en todo caso una rectificación porque una cosa tan elemental y clara como esa no debió haber llevado a una confusión como la que se ha suscitado cuando todos hemos podido apreciar que lo que había era un ánimo de sustraerse de esto”, declaró a este diario.

Consideró que la entidad que centralice la información de los parlamentarios “es una cuestión menor”, porque lo que se busca es la transparencia de ellos y reiteró que deben dar razones para que la población pueda confiar nuevamente en la institución legislativa.

“Que den muestras claras de estar interesados en generar confianza en el Parlamento y no hacer todo lo contrario. Me parece muy bien que estén decididos a rectificar aunque no sea por los motivos mas loables, pero el resultado es lo que nos interesa en estos momentos”, resaltó Albán.

Ricardo Burga informó que la propuesta fue exonerada de ir a comisión, a un análisis más profundo, al ser apoyada por los portavoces de las nuevas bancadas que integran el Congreso de la República.