Desde que asumió la Comandancia General de la Policía Nacional el sábado 25 de abril, el teniente general PNP Max Iglesias Arévalo dejó muy en claro que durante su gestión no aceptaría imposiciones del más alto nivel. Pero no duró mucho tiempo con su prédica. Resultado: a solo 10 días de su nombramiento, el teniente general Iglesias fue destituido por el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y el presidente Martín Vizcarra.

Fuentes del despacho de la Comandancia General de la Policía Nacional informaron a La República que la salida del teniente general Max Iglesias es consecuencia de las insalvables discrepancias con el ministro Rodríguez. De inmediato lo reemplazó por el general PNP Héctor Loayza Arrieta, el tercero en la línea de mando de oficiales generales.

En medio del imparable aumento de efectivos contagiados por el nuevo coronavirus y las denuncias de corrupción en compras policiales, el comandante general José Lavalle Santa Cruz fue sustituido por el teniente general Max Iglesias, nombrado por Gastón Rodríguez.

Según fuentes del entorno más cercano de Iglesias, este decidió conformar un comando institucional y para ello sostuvo una reunión con todos los generales, a quienes manifestó que iba a ser respetuoso de las normas y la ley de su institución. Aludía así al intento de pase al retiro que hizo el exministro Carlos Morán de los tenientes genera les Jorge Flores, José Baella y él mismo, para favorecer el nombramiento del teniente general Gastón Rodríguez como Comandante General de la PNP, lo que fue criticado porque violentaba las normas.

Situaciones atípicas

“Voy a respetar lo que dice las normas y las directivas de la Policía Nacional, nadie me va a imponer a mí los cargos, así me tenga que quedar una semana en el mando, yo me retiro”, dijo, enérgico, el teniente general Max Iglesias en aquella oportunidad. Y así fue.

A una semana de su gestión, el teniente general Max Iglesias decidió designar al general PNP José Pozo García como su segundo en el mando, propuesta que no fue del agrado del ministro Gastón Rodríguez. Sin embargo, Iglesias emitió un memorándum con fecha primero de mayo de 2020, nombrando a Pozo como encargado de la Subcomandancia General con retención de cargo.

El general PNP José Pozo cumplía funciones como jefe del Estado Mayor General y era el segundo en el cuadro del escalafón de oficiales generales, por lo tanto le correspondía asumir el cargo de subcomandante general de acuerdo con la ley. Pero el ministro Rodríguez se oponía a su designación debido a que Pozo era un oficial reingresado por mandato judicial.

Mientras que el general Iglesias conformaba el Comando de la Policía de acuerdo con el escalafón, en el cuarto piso donde se encuentra el despacho del ministro Gastón Rodríguez, en el edificio Corpac, se comenzó a barajar la salida de Iglesias, porque, según las fuentes consultadas, no se llegó a un acuerdo con el titular del sector. Rodríguez finalmente escogió al general Héctor Loayza Arrieta, cuya propuesta fue aceptada por el mandatario Vizcarra.

El nombramiento del general Héctor Loayza como comandante general de la PNP sorprendió a todos a los altos oficiales y subalternos de las diferentes jerarquías en la PNP, que no dudaron en manifestar por las redes sociales que la expectoración de Iglesias se debía a una “guerra de códigos”.

Según las fuentes del despacho de Corpac, el ministro Gastón Rodríguez (que es del Código 1, ex Guardia Civil) tenía que escoger entre los generales José Cueva Velarde (Código 3, ex Guardia Republicana) y Héctor Loayza Arrieta (Código 1). Se inclinó por Loayza por ser afín y porque es de su mismo Código 1. El saliente teniente general Max Iglesias es del Código 2 (ex policía de Investigaciones del Perú).

En un audio difundido en las redes sociales, el general PNP José Pozo García expresó que en la institución había malestar por el nombramiento del general Héctor Loayza debido a que está enfermo por una diabetes pronunciada. Con la designación de Loayza, los generales Pozo y Cueva han pasado al retiro.

El ministro Rodríguez justificó su decisión: “Es una situación atípica que requiere de acciones y decisiones ágiles e inmediatas. El general Héctor Loayza es un experto en orden público y creemos que puede hacer una labor eficiente y eficaz teniéndolo al frente”.

Ministro defendió a asesor Santiváñez, pero este renunció

Durante la conferencia de prensa habitual, el mandatario Martín Vizcarra respaldó al ministro Gastón Rodríguez en relación con la designación del nuevo comandante general de la PNP.

Vizcarra hizo referencia a que el anterior comando de la PNP no reaccionó oportuna y adecuadamente ante el aumento de los policías contagiados por el nuevo coronavirus ni tampoco respondió a las denuncias de corrupción en las compras policiales. El jefe del Estado reiteró que se investigan todos los casos y se sancionará a los responsables.

Ante el presidente, el ministro Rodríguez defendió a su asesor, Juan José Santiváñez, cuestionado por defender a policías denunciados por participar en mafias y actos de corrupción y por su relación con el fujimorismo. No obstante, por la tarde, Santivañez renunció.