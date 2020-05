Renuncia cuestionado jefe de asesores del Ministro del Interior

Otro cambio en el Ministerio del Interior. El jefe de asesores de dicho portafolio, Juan Jose Santivañez anunció su renuncia este martes luego de que se le acusara de defender presuntamente a defender a policías e involucrados en la organización criminal Los Intocables Ediles.

A través de su cuenta de Facebook aseguró que no permitirá que exministros comenten sobre su trabajo, experiencia y currículo, el que sostiene haber construido bastantes años “de reconocida trayectoria”.

“Mi renuncia principalmente se sustenta en que no permitiré que dos parásitos que han vivido del Estado, ambos ex ministros, que incluso tuvieron penosas permanencias en el Ministerio se permitan comentar de mi, de mi experiencia, o de mi currículo. Yo si soy un profesional exitoso. A mi nunca me ha mantenido el Estado”, escribió el abogado.