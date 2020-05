Renuncia el cuestionado jefe de asesores del Ministro del Interior

Otro cambio en el Ministerio del Interior. El jefe de asesores de dicho portafolio, Juan Jose Santivañez anunció su renuncia este martes luego de que se le acusara de defender presuntamente a defender a policías e involucrados en la organización criminal Los Intocables Ediles.

A través de su cuenta de Facebook aseguró que no permitirá que exministros, a quienes tildo de “parásitos” comenten sobre su trabajo, experiencia y currículo, el que sostiene haber construido bastantes años “de reconocida trayectoria”.

“Mi renuncia principalmente se sustenta en que no permitiré que dos parásitos que han vivido del Estado, ambos ex ministros, que incluso tuvieron penosas permanencias en el Ministerio se permitan comentar de mi, de mi experiencia, o de mi currículo. Yo si soy un profesional exitoso. A mi nunca me ha mantenido el Estado”, escribió

En ese sentido, el exfuncionario señaló ser defensor de policías honestos y transparentes, así como fue abogado de personas acusadas injustamente con procesos judiciales abiertos, quienes, sostiene Santivañez, salieron absueltos.

PUEDES VER Renuncia de Mercedes Aráoz será evaluada por el Pleno este jueves

Asimismo, dio las gracias por el cargo al presidente de la República, Martín Vizcarra, así como al nuevo titular del Interior, Gastón Rodriguez Limo, quien ofreció su respaldo a la designación de Santivañez Antúnez en el cargo público de confianza de jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección de este despacho, pese a los cuestionamientos que ha recibido de un sector de la sociedad.

“Se han presentado críticas a la designación del doctor Santivañez. Un abogado con amplia experiencia en los temas de derecho del policía y que ha participado en algunos casos de defensa de policías que han tenido alguna problemática en cuando al desarrollo de sus funciones. La evaluación que hace el Ministerio del Interior es permanente”, señaló el ministro durante la conferencia de prensa realizada este martes.