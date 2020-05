La renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia de la República será evaluada y debatida este jueves 7 de mayo en el primer Pleno virtual del Congreso. Los parlamentarios se reunirán con ayuda de herramientas tecnológicas para evitar más casos de contagios del nuevo coronavirus.

La Junta de Portavoces del pasado 17 de abril acordó poner en agenda la carta de dimisión de la aún vicepresidenta enviada el 1 de octubre, en menos de 24 horas que juró como “presidenta encargada” para reemplazar al mandatario Martín Vizcarra.

Cabe mencionar que el pedido de Aráoz Fernández no fue aceptado en su momento porque el jefe de Estado ya había disuelto el Parlamento, el pasado 30 de setiembre, entidad que debe aceptar la renuncia.

La aprobación de este pedido es un tema que no genera mayor debate en las nueve bancadas del Congreso, debido a que ha llegado a ser de consenso.

A La República los portavoces de Somos Perú, Frente Amplio, Partido Morado y Unión Por el Perú confirmaron votar a favor de aceptar la dimisión y que esta debe ser atendida de manera pronta.

Mercedes Aráoz junto a Fuerza Popular luego de "reemplazar" inconstitucionalmente a Martin Vizcarra en el cargo. Foto: Aldair Mejía.

Reforma integral del sistema de pensiones

El Pleno del Legislativo además, analizará las mociones del día de los congresistas con los que proponía la conformación de una comisión multisectorial que se dedique a trabajar en una reforma integral del sistema de pensiones.

De acuerdo a la agenda del Pleno, son seis las iniciativas legislativas para que se ponga a debate la conformación de este grupo de trabajo. Cabe señalar que el Poder Ejecutivo también envió un proyecto de ley para con esta misma propuesta legal.

La propuesta del Gobierno fue enviada el 29 de abril, fecha en la que se vencía el plazo para promulgar la ley que permitía el retiro de hasta el 25 % de os fondos de las AFP.

Pleno analizará observación a la norma sobre suspensión del cobro de peajes

Asimismo, se acordó que el Pleno evalúe la observación del presidente Martín Vizcarra a la autógrafa aprobada por el Congreso, que ordena la suspensión del cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19.

“La suspensión del peaje ocasionaría la existencia de un alto riesgo de demandas a nivel judicial y por consiguiente el pago de altas indemnizaciones a favor de los concesionarios”, señala el documento con la observación del Gobierno.

En sesión plenaria, los legisladores debatirán si se promulga la ley por insistencia.Las bancadas de Podemos Perú, Acción Popular y el Frente Amplio adelantaron que votarán por la insistencia. Fuerza Popular y el Partido Morado analizarán primero las observaciones para decidir su voto, mientras que Alianza para el Progreso aún no tiene una posición definida.

La presidenta del Ositran, Verónica Zambrano, comentó el último viernes que la norma que se intenta aprobar sería inconstitucional. El presidente anunció que convocaría a los concesionarios para que de manera voluntaria se suspendan el cobro de peajes, y de esta manera no tener la necesidad de promulgar la iniciativa.

Precisó que la norma presenta una deficiencia con la que se libera de responsabilidad a las empresas de dar mantenimiento a las carreteras, aspecto que ellos propondrán en su reunión.

Mercedes Aráoz: “No guardo ningún resentimiento al presidente de la República”

La también excongresista Mercedes Aráoz Fernández fue entrevistada el último lunes 4 por la cadena internacional CNN, en cuyo enlace detalló que se encuentra a la espera de que el nuevo Congreso resuelva pronto su caso.

“Todavía sigo siendo vicepresidenta. (...) No soy una usurpadora, yo estuve opuesta a una decisión de política del señor presidente Vizcarra, el cual lamentablemente decidió cerrar el Congreso. Pienso que no debió hacerse, que no estaba dentro del marco de nuestra Constitución, a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, una posición bastante dudosa de revalidarla”, declaró.

Por otro lado, Aráoz enfatizó en que no guarda rencor o resentimiento a Martín Vizcarra, con quien no se comunica desde hace más de 7 meses, luego de la disolución del Congreso.

“Yo no guardo ningún resentimiento al presidente de la República, ni a ninguna persona. (…) Por supuesto apoyaré toda la gestión en mis posibilidades para que podamos controlar esta pandemia en el país”, mencionó.

Asimismo, la aún viceresidente comentó que apoya las medidas ordenada por el Gobierno para combatir el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú, que hasta el martes 5 de mayo, ha provocado la muerte de 1444 personas.

Martín Vizarra confirmó a La República que la relación política con Mercedes Aráoz se rompió el mismo 30 de setiembre, cuando ella juró en su reemplazo, hecho que luego se sentenció como inconstitucional.