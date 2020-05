Martín Vizcarra: “Si alguien quiere tirar la toalla, que lo haga”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó este martes que el país necesita que la población responda en conjunto al nuevo coronavirus (COVID-19), que a la fecha ha dejado 1.444 fallecidos en el territorio nacional.

En su reciente conferencia de prensa, el jefe de Estado consideró que se debe valorar la experiencia que dejó la guerra con Chile, en 1879, contienda que se perdió debido a la desunión entre sectores de la población, para unir esfuerzos y vencer a la mencionada enfermedad.

“Seguramente, como ahora, había voces de desaliento, que, en vez de apoyar, se dedican a cuestionar cualquier esfuerzo que se haga”, expresó el mandatario.

Tras ello, manifestó que, a pesar de las dificultades que aparecen en esta situación sin precedentes, quienes conforman su Gobierno se esfuerzan por mejorar las medidas que emiten y procurar salvar las vidas de la población.

“Tenemos resultados que pueden ser mucho mejores y vamos a insistir en ello. No disminuiremos nuestro esfuerzo, porque sabemos que este es un trabajo de largo aliento. Si alguien por ahí quiere tirar la toalla, abandonar el esfuerzo, que lo haga, nosotros no. Nosotros nos debemos al pueblo y vamos a estar a su lado en todo momento, y más en estos momentos difíciles, cuando vemos las muertes, la falta de camas y cuando vemos que algunos sistemas del Estado ya no alcanza para atender lo que requerimos”, continuó.

Por ello, Vizcarra Cornejo exhortó a la población a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas desde el inicio del estado de emergencia, para que las acciones multisectoriales del Ejecutivo tengan mejores resultados.

“Es muy fácil desde afuera. Que sigan criticando. No nos van a bajar el ánimo, no nos quitarán la convicción de trabajar por el país. Por eso llamo a la conciencia de la población. Seguiremos trabajando con las Fuerzas Armadas y la Policía para poner orden, pero el principal orden lo debe poner el ciudadano en su casa, su barrio. No es necesario esperar que venga la fuerza pública”, agregó.