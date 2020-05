El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, ha tenido varias intervenciones en medios para exponer su punto de vista, según el cual se necesita de una participación más efectiva del sector militar en la lucha contra la pandemia. En la siguiente entrevista, responde al respecto.

Usted ha dado varias declaraciones en medios con su planteamiento. Para entenderlo bien, ¿propone una militarización del país como respuesta a la pandemia?

No, de ninguna manera. Lo que pasa es que en el Perú no hay una cultura de defensa, que la población pueda entender y los políticos son ignorantes en estos temas, es la realidad. Le voy a explicar. Si tiene tiempo, le explico completo, si no, le hago un resumen. Me avisa.

Vamos por el resumen.

El sistema de seguridad de defensa nacional involucra transversalmente a varios ministerios. Lo preside el presidente de la República. Es donde se intercambian dudas. ¿Pero quién es el gran motor del sistema? La secretaría de seguridad de defensa nacional, que fue anulada por este gobierno, reducida a su mínima expresión cuando llegó al poder Kuczynski. Dejó de ser una secretaría adscrita a la PCM y pasó a ser una oficina del Ministerio de Defensa. Esa secretaría es la que se encarga de ver los asuntos no militares. La seguridad es multidimensional. Y dentro de la seguridad humana está la salud. A eso es lo que me refiero.

Si lo entendí bien, esa secretaría ya no tiene el personal de antes y está limitada en funciones. ¿Por qué la menciona, entonces?

La menciono porque, en ese contexto, la única organización que queda en el país que puede hacer un planeamiento estratégico para este tipo de cosas es el comando conjunto, no hay otra.

Pero las fuerzas armadas participan de las actividades de la cuarentena. Por ejemplo, uno ve a soldados haciendo guardia en las calles.

No, no, no. Le voy a explicar. Acá hay dos cosas: o lo hago formalmente o informalmente. Lo que se ve ahora son directivas que da el presidente, para que el Ministerio de Defensa las transmita al comando conjunto y los militares cumplan. Eso es lo que está ocurriendo.

¿No viene a ser lo mismo?

Yo hablo de un trabajo integral, que parte de un planeamiento bien ejecutado, que permite evitar errores como los que vemos todos los días.

Explíqueme algo: ¿por qué este comando militar evitaría los errores?

Cuando ustedes hablan de comando militar, están pensando que estamos en guerra con otros país y no es así. El comando conjunto tiene un estado mayor, que es un órgano de planeamiento con especialistas en cada una de las áreas. Los errores aparecen cuando no se planifica.

Que el presidente se reúna con sus ministros, con el consejo de Estado, con especialistas médicos, ¿no equivale a tener ese equipo de planeamiento?

No, no, no. Le voy a explicar. Acá hay una confusión. Para empezar, el consejo de Estado ni siquiera existe orgánicamente, no existe en la Constitución. Ahí se sientan los titulares de poderes, entes autónomos, pero no tienen ninguna capacidad ejecución. Se sientan para conversar, para perder el tiempo como amigos. El presidente puede reunirse todos los días con los ministros, pero los ministerios no tienen esa capacidad de análisis. No la tienen. No hay que cerrar los ojos a la realidad.

Bueno, pero están los especialistas epidemiólogos. No hay que olvidar que esta es una crisis, primero, de salud pública. Hay un comando de operaciones del sector salud, por ejemplo.

Oiga, esos señores serán muy profesionales en sus temas, pero de esto del planeamiento transversal no conocen nada. No hay que cerrar los ojos a la realidad que dice que está aumentando el número de contagios, por las mismas normas del gobiernos, con las colas largas en mercados y la gente que no recibe nada y tiene que salir a ganarse la vida. ¿Qué ministro previó eso?

Pero también es verdad que nadie está preparado para una pandemia. ¿No es normal cometer errores?

Pero si es eso es lo primero que he dicho. Estamos en una guerra no conocida. Pero si se cometen errores, se pueden corregir. Lo que pasa es que acá está la terquedad de creer que están haciendo lo correcto, sin embargo están equivocados.

¿No está confundiendo los planos de una guerra militar con la lucha contra una pandemia?

No, no, no. ¡Está usted entrando en los argumentos del ministro de Defensa! ¡Estamos en una guerra! Lo único que el enemigo es el virus. Una guerra debilita las estructuras del Estado, debilita la industria. ¡Estamos en guerra! Estamos debilitando, nosotros mismos, nuestras propias estructuras y si no tenemos una visión de defensa y seguridad nos vamos a destrozar solos.

¿En qué lugar de su análisis coloca que el Estado peruano carga limitaciones severas?

El sector salud hace todo lo que puede con las limitaciones del Estado. Los demás sectores que acompañan son los que vienen cometiendo los errores y hay que corregirlos. Ninguna organización funciona perfectamente.

¿Incluidas las fuerzas armadas?

Las fuerzas armadas hacen un gran trabajo, pero están siendo subempleadas. Es decir, tienen capacidades mayores a las que se están empleando. Y no pueden hacer más porque no las dejan.

Usted dijo en una entrevista: “si se necesita requisar algo, pues se requisa”. ¿Eso no es autoritarismo?

El Estado está en guerra y no tiene recursos. Existe la ley de movilización nacional, que la puede leer usted en El Peruano, donde se indica qué puede hacer el Estado cuando necesita recursos y los civiles se niegan a apoyar. Cuando se niega el apoyo, se requisa, a eso me refiero. Yo hice esa declaración porque en un lugar, la única gente que podía hacer el transporte de cadáveres no quería hacerlo. Entonces, ahí no se pide por favor, sino que se requisa la movilidad. No saque de contexto (la frase).

¿No se estaría fortaleciendo el militarismo y debilitando la democracia con lo que usted propone?

Yo lo que creo es que hay un tema ideológico que se niega a entender que estamos en una guerra en la que muere gente. Acá no hay militarismo, se lo dicho veinte veces. La secretaría de defensa nacional incluye civiles y este gobierno la cerró, este gobierno, amigo, porque este gobierno empezó el 2016.

Y por eso hay que recurrir al comando conjunto de las fuerzas armadas.

Pero eso no es militarismo, eso es aprovechar las capacidades que posee el Estado para defenderse. Cuando eso se entienda y se dejen de lado los temas ideológicos, el Perú va a salir adelante. Mientras metan la ideología en la supervivencia de la Nación, vamos a perder.