Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saldría este lunes por segunda vez del penal anexo de Mujeres de Chorrillos, luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fuera notificado con la resolución del Poder Judicial de cambiar la orden de 15 meses de prisión preventiva por la de comparecencia restringida con restricciones.

En efecto, luego de ser recluida el pasado 28 de enero, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado decidió revocar la medida de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por los delitos de lavado de activos, falsedad genérica, fraude procesal, organización criminal, entre otros.

PUEDES VER Keiko Fujimori: Fiscalía presentará este lunes primera casación contra su liberación

Por otra parte, el fiscal del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, anunció que este lunes presentará ante el Poder Judicial el primer recurso de casación que busca que Keiko Fujimori Higuchi vuelva a ser encarcelada mientras dure la investigación en su contra.

Como adelantó La República, el Equipo Especial interpondrán los dos recursos para evitar que la hija de Alberto Fujimori permanezca en libertad, porque, según consideran, esta decisión representa una obstrucción a la indagación que lideran.

Vela Barba precisó que este mecanismo pretende que se revierta la orden de admisión a trámite y programación del recurso impuesto por Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori.

PUEDES VER Keiko Fujimori: crónica de la cuestionada apelación que la sacó de prisión preventiva

Equipo Lava Jato en contra

Rafael Vela mostró su desacuerdo con decisión de Sala de Apelaciones de liberar a Keiko Fujimori. Foto: La República.

Sobre ello, Rafael Vela estimó que dicha decisión del Poder Judicial a favor de Keiko Fujimori “se habría tomado antes del desarrollo de cualquier audiencia justamente por esta ruptura de imparcialidad”.

El fiscal aseguró que existen “incongruencia e incoherencias” en el trámite de la apelación de la defensa de Keiko Fujimori pues el Ministerio Público ya había justificado que esta era “extemporánea e inadmisible”.

“Esta es una decisión de carácter ilegal que ha sido arbitraria, carente de imparcialidad y transparencia por el procedimiento de como es que se ha llegado a tomar la decisión de la señora Keiko Fujimori sin haberle permitido al Ministerio Público la posición institucional que es la que corresponde a la sostenibilidad de la medida en su momento”, manifestó Vela el último viernes en Canal N.

De igual manera, dijo que a pesar de que la Fiscalía pidió una postergación a la Sala Nacional de Apelaciones, esta tampoco fue atendida debido al estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

Es importante mencionar que la resolución del Poder Judicial impone a Keiko Fujimori cumplir con cinco reglas de conducta: no ausentarse en la ciudad donde reside, comparecer cada 30 días en un Control Biométrico, asistir puntualmente a los requerimientos del Poder Judicial, evitar la comunicación con otros imputados del proceso y abonar una caución económica de S/ 70.000.

Los jueces que la excarcelaron

Jueces superiores Sonia Torre y Rómulo Carcausto, en los extremos, verán apelación de Keiko Fujimori. Foto: Poder Judicial.

Fueron los magistrados Sonia Torres Muñoz, Rómulo Carcausto Calla y Edgar Medina Salas, queines integraron momentáneamente la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, la cual evalúo y resolvió dejar al voto la apelación de la defensa de Keiko Fujimori.

Esta apelación para la liberación de Fujimori Higuchi tuvo dos votos a favor para convocar audiencia: la de Rómulo Carcausto y Sonia Torres. Siendo el voto discordante el del magistrado Edgar Medina Salas.

Sonia Torres y Rómulo Carcausto se sumaron a este tribunal, luego que los habituales integrantes de la Primera Sala de Apelaciones Nacional, Octavio Sahuanay Calsín e Iván Quispe Aucca decidieron apartarse de resolver dicha apelación, al considerar que ya tiene una posición definida sobre la investigación y prisión preventiva impuesta a Fujimori.

Anteriormente, fue el juez Richard Concepción Carhuancho quien se inhibió de evaluar el pedido de cese de prisión preventiva presentado por Keiko Fujimori.

Concepción Carhuancho comunicó su decisión en una audiencia virtual asegurando que no podía intervenir en este caso, teniendo en cuenta que la abogada defensora Giuliana Loza lo había recusado anteriormente.

PUEDES VER Keiko Fujimori saldrá libre tras revocación de su prisión preventiva

Los argumentos para su liberación

Keiko Fujimori saldría del penal anexo de mujeres de Chorrillos este lunes. Foto: La República.

La decisión del tribunal no guarda relación con la emergencia por el coronavirus (COVID-19). La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado tomó la decisión basándose en que la ex candidata presidencial no presenta peligro de fuga u obstaculización.

Además, argumentaron que la prisión preventiva que venía cumpliendo desde enero de 2020 no es proporcional. No obstante, consideró que los delitos que se le imputan a Fujimori Higuchi son graves y habrían elementos de su comisión.

“¿Resulta necesario imponer la prisión preventiva, que es la más gravosa de las medidas de coerción personal, o será suficiente la medida alternativa [comparecencia con restricciones]?”, se preguntó la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado.

PUEDES VER Keiko Fujimori: pedirán aclaración sobre impedimento de comunicarse con su esposo

Por otro lado, el PJ señaló que la Fiscalía no muestra la diligencia debida de llevar a juicio a la hija de Alberto Fujimori en el menor plazo posible.

Recalcó que la sospecha de culpabilidad basada en la contundencia de los elementos de convicción incriminatorios no es suficiente por sí misma para dictar prisión preventiva.

Asimismo, subrayó que el confinamiento de la investigada en un establecimiento penal no garantiza que pudiera seguir utilizando a esos u otros terceros para amenazar o inducir. “La prohibición bajo apercibimiento de revocarse la medida puede conseguir mejores resultados”, afirmó.

Por último, el expediente de la Sala citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, organismos que recomiendan el deshacinamiento de los penales por la pandemia del coronavirus.

Cabe recordar que 28 de enero del 2020, el Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, luego de que el magistrado Víctor Zuñiga Urday encontrara diversos elementos de convicción que configuran “sospecha grave” para determinar dicha medida en su contra.

La lideresa del fujimorismo volverá a salir del penal anexo de Mujeres de Chorrillos, luego de que ya lo hizo el pasado 29 de noviembre del 2019 tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundado un hábeas corpus a su favor.