José Luna califica de “descuido administrativo” retención de aportes a sus trabajadores

El congresista José Luna Morales, de Podemos Perú, calificó este lunes como “descuido administrativo” a la retención de aportes de los trabajadores de una de sus empresas a las AFP y ONP.

El último domingo 3 de mayo, Punto Final reveló que la Escuela Internacional de Posgrado, empresa que fundó el legislador con su padre, José Luna Gálvez, se quedó de forma unilateral con el dinero que recortaban a sus trabajadores para que supuestamente iban a ser depositados a las AFP y ONPE.

PUEDES VER Los pagos del congresista José Luna a los exmagistrados del CNM

Según la denuncia periodística, los miembros de esa empresa se percataron del problema cuando intentaron retirar sus aportes durante el primer reembolso que permitió el Gobierno como parte de las medidas para aliviar la necesidad económica de la ciudadanía frente a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

Al respecto, en declaraciones para RPP, Luna Morales manifestó que, además de ser accionista de la Escuela Internacional de Posgrado, no tiene mayor vínculo, ya que, desde julio del año pasado, se dedica a su vida política.

PUEDES VER Gobierno de Martín Vizcarra saca 15 de nota en lucha contra la COVID-19, según Datum

“Soy accionista de la empresa, pero no cumplo ninguna función administrativa en ella. Desde julio del año pasado me he ido alejando poco a poco de las empresas de mi grupo económico, debido a que comencé a tener una vida política, pero esta falla que sucedido, se está solucionando a la brevedad en las siguientes horas. No va a pasar del lunes al mediodía para que se pueda hacer el depósito de los 18.000 soles aproximadamente que se tiene de deuda para que eso se pueda solucionar y no afectar a un trabajador”, manifestó José Luna, quien también pidió disculpas a los perjudicados.

Dato:

Debido a esta denuncia, el parlamentario Gino Costa señaló que José Luna Morales debe ser investigado y sancionado por la Comisión de Ética del Congreso.

“El congresista Luna debe ser investigado y sancionado por la Comisión de Ética (que debería instalarse ¡ya!), pues su conducta está reñida con el Código de Ética Parlamentaria. Luna también debería dejar el cargo de presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor”, escribió Costa en su cuenta de Twitter.