117 mujeres gestantes y con hijos esperan que jueces revisen sus casos y ordenen su excarcelamiento

Más de un centenar de mujeres gestantes y con hijos menores de tres años que cumplen prisión preventiva en diversos penales, con el riesgo de contraer el coronavirus, esperan que los jueces evalúen su situación jurídica y se abra la posibilidad de que puedan afrontar la pandemia en libertad.

Después de identificarlas, en el marco de evaluación para la concesión de indultos, y al no tener competencia en sus casos por tener la condición de procesadas, a mediados del mes pasado, el Ministerio de Justicia (Minjus) solicitó al Poder Judicial que priorice la revisión de su condición jurídica debido a su vulnerabilidad frente al Covid 19. Son exactamente 117 internas (36 gestantes y 81 madres con hijos).

En ese entonces, el Minjus entregó, además, un listado con la información nominal de las internas para facilitar el trabajo de los magistrados. Sin embargo, hasta la fecha, dicho ministerio no ha obtenido ninguna respuesta.

El viceministro de Justicia, Alex Rueda, explicó que es sumamente riesgoso que esas internas y sus descendientes continúen en los penales, por lo que consideran que sus casos deben ser evaluados de urgencia por los jueces, quienes determinaran si se les cambia la detención preventiva por la de arresto domiciliario o se les otorga la comparecencia simple o con restricciones.

Rueda, quien preside la Comisión de Gracias del Minjus, precisó que en el otorgamiento del indulto a las internas condenadas sólo se considera como requisitos mínimos para obtenerlo por riesgo de contagio del coronavirus: no haber cometido delitos graves, no ser reincidentes y no tener otro proceso penal con mandato de detención.

A su criterio esos deberían ser las mismas exigencias en el caso de las internas con detención preventiva, pero insistió en que son los jueces quienes tienen la última palabra.

Propuestas en el PJ

En tanto, hoy, en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se evaluarán las tres propuestas entregadas ayer por los magistrados supremos César San Martín y Víctor Prado Saldarriaga para lograr la excarcelación de un número significativo de internos y reducir el hacinamiento en los penales del país. La reunión está pactada para las 3 de la tarde.

Dos de las propuestas consisten en proyectos de ley que, tras recibir la aprobación por la máxima instancia del Poder Judicial, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación vía Decreto Legislativo