El abogado del empresario azucarero Edwin Oviedo Picchotito, César Nakazaki, solicitó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que su defendido sea trasladado a un hospital por contar con los síntomas del nuevo coronavirus.

"Edwin Oviedo desde hace varios días presenta fiebre y un cuadro de infeccioso respiratorio y por su salud necesita ser atendido por un médico especialista para descartar el coronavirus”, dijo.

El letrado explicó a La República que el penal de Picsi, ubicado en Lambayeque, donde se encuentra recluido el empresario azucarero, ha sido tomado por los internos de los diferentes pabellones como muestra de protesta ante la amenaza de la propagación del nuevo coronavirus.

“Oviedo es un paciente de alto riesgo para el coronavirus, porque es hipertenso y obeso, por esa razón debe ser tratado por un especialista”, explicó el abogado defensor.

César Nakasaki aseveró que hace una semana envió la solicitud por correo electrónico dirigido al director del penal de Picsi, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta, mucho menos se han comunicado con los familiares de Edwin Oviedo.

“No tenemos ninguna información que la Dirección Nacional de Lambayeque haya ingresado al penal de Picsi para hacer las pruebas rápidas o moleculares. La situación en dicho centro carcelario es una bomba de tiempo debido a la indiferencia de las autoridades del INPE”, indicó Nakazaki.

Como se sabe Lambayeque ha sido declarada por el presidente Martín Vizcarra como una de las regiones con altas tasas de contagiados y fallecidos por la epidemia.

César Nakazaki también refirió que la seguridad del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol estaba en riesgo por el clima de violencia en el penal.

"El día que se dió la parte más fuerte y más violenta del motín en el penal de Picsi, un grupo de enardecidos internos logró ingresar en la celda de Edwin Oviedo y lo arrastraron con la intencionalidad de tomarlo de rehén para sus protestas, pero dicha acción fue impedida por otros reclusos”, afirmó César Nakazaki

Indicó que Edwin Oviedo no tiene ningún contacto con sus familiares y abogados debido a que los internos todavía tienen tomados algunos pabellones, lo que imposibilita el ingreso de los médicos o personal de salud.

“Si a Oviedo no lo mata el coronavirus, lo van a matar los internos en venganza porque no apoyo el motín en el penal de Picsi. Ya lo han amenazado que le van a dar veneno en la comida”, denunció uno de los familiares del ex presidente de FPF que prefirió mantener su identidad en reserva.

Relató que un agente penitenciario del penal de Picsi conoció que Oviedo, recluido en el pabellón de máxima seguridad del Alero-B, fue evacuado al tópico porque había presentado altas temperaturas y deficiencia para respirar. Pero no le hicieron el descarte para el nuevo coronavirus porque dichas pruebas no están disponibles.

“La doctora del tópico del penal de Picsi nos ha dicho que Edwin Oviedo tiene el nuevo coronavirus debido a las características y síntomas que presenta, pero hasta el momento nadie se hace responsable. O están esperando que se muera”, expresó un familiar.

"Solo queremos que nos permita el ingreso de un médico para que le haga el descarte y si el médico dice que no es necesario trasladarlo, pues no lo trasladamos, pero si necesitamos saber cómo está su salud”, añadió.

Como se sabe el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Carlos Chamané, dispuso prisión preventiva de 18 meses contra Edwin Oviedo, por presuntamente encabezar la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, a la que se atribuye el asesinato por lucro y alevosía en agravio de Percy Farro Vitte y Manuel Rimarachín Cascos.