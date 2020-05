Carlos Morán: “Mi salida no tiene nada que ver con tapar actos de corrupción”

El extitular del Interior, Carlos Morán, se pronunció sobre su salida de la cartera ministerial y aseguró que no fue ningún intento de tapar los presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional.

En ese sentido, precisó que al nombrar a Gastón Rodriguez como su reemplazo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo invitó a que asuma la administración de este mismo portafolio. Sobre ello aseguró que no hubiera sido convocado si su retiro respondiera a actos irregulares.

“(Martín Vizcarra) él siempre ha mantenido una comunicación abierta y sincera conmigo. Mi salida, repito, no tiene nada que ver con tapar actos de corrupción. El presidente me invitó al relevo con mi sucesor cuando nombraron al general Gastón Rodríguez. Si hubiese sido por actos de corrupción, no habría ido a Palacio invitado por él”, señaló Morán.

Asimismo, indicó que se manifiesta sobre el tema después de algunos días porque ha evitado generar controversias que efecten al Poder Ejecutivo y a su trabajo en el estado de emergencia por la propagación del coronavirus en el país.

“He guardado prudente silencio antes de salir a declarar porque no quería generar una controversia en medio de una lucha frontal que tenemos contra un enemigo invisible que es el COVID-19”, enfatizó el extitular.

Además, dijo que "fue una decisión personal que la sabe muy bien el presidente de la República, a quien le dije, la primera vez que conversamos, que yo soy una persona leal y lo he sido en todos mis actos de gobierno”.