Presentarán dos recursos contra libertad de Keiko

El fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, anunció que presentarán dos recursos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, regrese a prisión preventiva. Indicó que la estrategia del Equipo Especial es que Fujimori, Pier Figari y Jaime Yoshiyama permanezcan privados de su libertad hasta que se desarrolle el juicio y un tribunal emita sentencia contra ellos.

“Las prisiones preventivas no estaban pensadas solo para la etapa de investigación”, enfatizó. El Equipo Especial no está de acuerdo con la libertad de Fujimori Higuchi, por la perturbación que puede generar en las investigaciones.

Por esto, dijo, presentarán dos recursos de casación.

El primero, contra la resolución en mayoría que admitió a trámite la apelación, pues eso –considera– afectó la garantía que tiene el Ministerio Público de participar en las audiencias.

Vela afirmó: “Hay una primera casación que vamos a plantear respecto al plazo de admisión del recurso de apelación porque si no se admite el recurso no habría decisión de fondo y, por otro lado, con la garantía que tiene el Ministerio Público de participar activamente y hacer que sus derechos procesales sean discutidos en su presencia; lo que ha dicho la sala superior es que no tenemos derecho a defendernos”.

El segundo recurso es contra la resolución de los jueces Sonia Torre, Rómulo Carcausto y Edgar Medina, que revoca la prisión preventiva de Fujimori. La Fiscalía considera que la decisión judicial solo interpreta la posición de la defensa de la procesada. “Ha sido una interpretación ad hoc, una interpretación Fujimori y eso conspira contra el principio de igualdad ante la ley, que tiene que ver con que las decisiones judiciales sean predecibles”, subrayó Vela.

Al Equipo Especial, dijo el fiscal superior, solo le preocupa el tiempo que la Corte Suprema pueda demorar en resolver estos recursos. Anotó que lo habitual es hasta ocho meses, por lo que para entonces ya debe haberse presentado la acusación contra Keiko Fujimori y sus colaboradores por lavado de activos.

La admisión a trámite de la apelación a la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, pendiente desde enero del 2020, tuvo los votos de los jueces Sonia Torre y Rómulo Carcausto. El juez superior Edgar Medina estuvo en contra, sin embargo, luego de admitida, Medina fue el juez ponente, es decir el que, luego de los debates, redactó la resolución que dejó en libertad a Fujimori.

Keiko estaría libre recién el lunes 4

El Instituto Nacional Penitenciario aún no recibe la resolución judicial que revocó la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Las autoridades penitenciarias esperan que llegue el lunes 4 de mayo en la mañana para que se pueda ejecutar en la tarde.

Previamente, la lideresa de Fuerza Popular deberá depositar en el Banco de la Nación, a nombre del Poder Judicial, la caución de 70 mil soles, como garantía del cumplimiento de la comparecencia que se le ha otorgado.