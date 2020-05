El exparlamentario Edwin Donayre Gotzch, recluido en el Penal Miguel Castro Castro, tiene síntomas del nuevo coronavirus (COVID-19), informó su abogado Elmer Suna Apaza, agregando que su defendido ha tenido contacto con personas posiblemente contagiadas.

Según el letrado, el también exgeneral del Ejército el último viernes ha tenido fiebre, tos seca y malestar general. Además, que en la mañana del último viernes sentía dificultades para hablar fluidamente.

“(Edwin Donayre) me ha referido exactamente que a partir del día de ayer en la tarde tuvo fiebre, en el transcurso de la noche ha comenzado a toser seco, en la mañana ha tenido dolor de cabeza y en los huesos. A las 9 de la mañana de hoy me llamó y no podía respirar bien”, declaró Suna Apaza para La República.

Resaltó que el exparlamentario sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por el delito de peculado en el caso ‘Gasolinazo’ padece de diabetes e hipertensión desde hace muchos años, las mismas enfermedades que habrían provocado que sea capturado el pasado 30 de octubre.

Edwin Donayre fue capturado el 30 de octubre de 2019 en Puente Piedra.

“Por su estado de salud de muchos años atrás está en riesgo su vida por el contagio del coronavirus. Padece de hipertensión y diabetes y más malestares. Es una persona de más de 75 años, propenso a que se contagie”, sostuvo.

Su abogado reiteró que la condición de salud de Donayre Gotzch lo incluye en la población vulnerable de contagio del nuevo coronavirus, por lo que solicita que se le someta a una prueba molecular para descartar si ha sido infectado. Además, pide que sea trasladado al Hospital Militar Central.

“Estamos pidiendo que lo sometan a una prueba molecular urgente y por su estado de salud, porque está en cama ahora, deben trasladarlo al Hospital Militar Central urgente. Humanitariamente pedimos al Ministerio de Justicia que oriente su atención a ese grupo humano en el penal”,

El abogado agregó que en el penal no le han dado a su defendido los implementos para evitar el contagio de la COVID-19, como mascarillas o guantes. Subrayó que Edwin Donayre ha compartido con varios internos, y muchos de ellos también presentan síntomas de la enfermedad pero que no han sido sometidos a alguna prueba de descarte.

Pedirán indulto humanitario para Donayre

El abogado Elmer Suna Apaza anunció que el lunes 4 de mayo presentará al Poder Judicial su solicitud para que le den indulto humanitario para Edwin Donayre, por el peligro de contagio del coronavirus.

“El lunes a primera hora estoy presentando la documentación de un indulto humanitario para Edwin Donayre”, confirmó el letrado agregando que ante la situación de su patrocinador el Minjus debería de actuar de oficio.

El Poder Ejecutivo decretó el indulto humanitario para más de 3.000 internos, no obstante, este beneficio no alcanzará a los condenados por delitos graves como corrupción.

Edwin Donayre fue hallado responsable de peculado, por haberse beneficiado con la venta de petróleo y gasolina de 84 octanos de propiedad del Ejército Peruano. El condenado estaba cargo de la entidad cuando se produjeron los desvíos.