Bancadas en contra que elecciones 2021 se hagan en una sola vuelta

Diversas bancadas del Congreso de la República expresaron su desacuerdo con que las elecciones generales del 2021 se realicen en una sola vuelta y señalaron que deben seguir haciéndose por medio de dos procesos electorales, tal como lo establece la Constitución Política del Perú.

En efecto, los voceros de las agrupaciones del Parlamento consideran “muy apresurado” que los comicios del próximo año se desarrollen en una sola fecha como la planteó el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, para evitar las aglomeraciones en los centros de votación por la crisis que aún vive el país por el coronavirus (COVID-19).

PUEDES VER Comisión del PJ propondrá medidas para evitar contagios de la COVID-19 en penales

Uno de los primeros en mostrar su opinión sobre el tema fue el vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, quien explicó que “no es conveniente” tomar esas decisiones ya que existen días programadas en abril y junio del siguiente año.

Asimismo, sostuvo que es posible que para esas fechas la COVID-19 ya esté contralada por lo que las personas solo deberían tener mayor precaución al momento de acudir a las urnas.

"Es probable que no sea conveniente, desde ahora, tomar una decisión para que se haga una sola vuelta. Hoy no creo que sea conveniente tomar esa decisión, sino que esta podríamos tomarla en una fecha más cercana a la fecha de vencimiento de la convocatoria a las elecciones o cuando la autoridad sanitaria nos diga que no se ha logrado controlar el virus", declaró en Andina.

PUEDES VER Merino: Si Ejecutivo no publica norma de AFP cometería falta constitucional

Por otro lado, Francisco Sagasti del Partido Morado explicó que a su bancada solo le preocupa que el presidente electo tenga el mayor número de votos demostrando así su legitimidad a la hora de ser elegido por la población.

“En el Partido Morado, lo que nos interesa, es que el mandatario tenga la legitimidad que le otorga un porcentaje muy significativo de los votos y que esto es difícil de lograr con una sola vuelta, a menos que se ponga un porcentaje lo suficientemente alto”, expresó Sagasti en el mismo medio.

PUEDES VER Frepap plantea reducir jornada laboral a siete horas diarias

De igual manera, Lenin Checo, vocero oficial del Frente Amplio, consideró que la decisión final dependerá de los mecanismos de las reformas electorales que se logren promulgar de cara al 2021, ya que las circunstancias del coronavirus también estarían en el debate.

“Creo que sí (es muy temprano para tomar esta decisión) hay temas pendientes que deberíamos tomar en cuenta y seguramente dentro de este paquete de reformas habrá algunos que por esta coyuntura especial vamos a desarrollarlos, desde mi bancada, estamos firmes en que no podemos retroceder en lo avanzado en la reforma”, agregó.

Omonte a favor de propuesta

Carmen Omonte de APP se mostró a favor que elecciones 2021 sean en una sola vuelta.

Por el contrario, a lo que dijeron los parlamentarios, Carmen Omonte de Alianza para el Progreso (APP) se mantuvo a favor de que las elecciones del 2021 se realicen en una sola vuelta como medida de prevención frente a la COVID-19.

En efecto, la legisladora argumentó que esto también “reduciría los costos” por lo que planteará dicha iniciativa en la próxima sesión de la Comisión de Constitución.

"No solo por el tema de plazos porque estamos contra el tiempo, sino por un tema de costos y para concentrar todos los esfuerzos que se tendrán que evaluar para evitar las aglomeraciones y esto va a implicar una logística complicada que todavía está por trabajarse. Entonces, concentrar todos los esfuerzos en una sola vuelta tiene más sentido que ampliarla para dos ocasiones (vueltas)", exclamó.

AP propone que elecciones se ganen en primera vuelta con 40 % de votos válidos

AP plantea que en las elecciones 2021 se gane la primera vuelta con 40% de votos válido. Foto: La República.

Cabe recordar que Acción Popular, bancada mayoría en el Congreso, presentó un proyecto de ley el último jueves para que las elecciones generales nacionales del año 2021 se gane la primera vuelta con el 40 % de los votos válidos.

En efecto, esta propuesta de la legisladora Leslye Lazo Villón reduce en un 10 % los votos válidos necesarios para que se proclame al presidente de la República y los vicepresidentes.

En el caso de que este PL llegue a aprobarse en el Legislativo, se modificaría el tercer párrafo del artículo 90 de la Constitución e incorporaría que quienes postulen al Parlamento tengan una residencia efectiva de por lo menos dos años continuos.